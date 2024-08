Bryan Ganoza estalla en contra del hospital Nacional de Niños por situación con su hijo

Bryan Ganoza se regresó de Las Vegas para estar con su hijo Bastian en este día tan importante.

Bryan Ganoza está fúrico y estalló en sus redes sociales en contra del hospital Nacional de Niños por una situación que pasó con su hijo.

El cantante dijo bien enojado que por falta de anestesiólogos no pudieron operar a su hijo Bastian como estaba programado.

El artista hizo un video para contar que hace cuatro días los llamaron para decirles que todo estaba en pie para que este 7 de agosto le hicieran a su pequeño una cirugía que llevaban esperando y por eso se vino de una desde Las Vegas, Estados Unidos.

Bryan Ganoza está furioso con el personal del hospital Nacional de NIños

Sin embargo, al llegar este miércoles por la mañana al hospital los hicieron devueltos para la casa porque por falta de personal médico no se podía hacer la operación que llevan tres meses esperando.

“¿Por qué todo cuesta tanto en este país?. Tres meses esperando una cirugía, me llaman hace cuatro días que todo está en pie, que todo está listo, me vengo, me gasto un dineral, dejo el trabajo tirado, hago todo, para que cuando lleguemos ahí nos digan que no se puede operar ahora. Mae que no hay gente, que no hay anestesiólogos, que no hay esto. ¡¿Qué pasa gente, qué pasa?!. Es un chiquito enfermo, no es un perrito que está ahí tirado. Gente, pónganse vivos en serio por Dios. No se imaginan la cantidad de plata, esfuerzo y sacrificios que uno hace por estar aquí, por estar cuidándolo a él para que ustedes simplemente digan: ‘no se puede’”, dijo muy enojado.

Ganoza dijo estar obstinado de estar esperando por dicha cirugía y que cuando ya por fin pensaron que se llegó el gran día les salieran con esas.

El hijo menor del cantante y bailarín nació con un problema respiratorio y desde entonces ha estado en control en el hospital Nacional de Niños.