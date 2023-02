Bryan Ganoza evita hablar de su nueva vida

Bryan Ganoza trabaja como bailarín en este night club de Las Vegas. Instagram

El cantante Bryan Ganoza se fue a vivir de nuevo a Las Vegas, Estados Unidos, pero quién sabe si será para siempre, más después del último problema que tuvo con la madre de sus hijos, Youcenar Castro.

Intentamos hablar con él hace unos días, luego de contarle a sus seguidores de Instagram que volvió a su trabajo como estríper y anunciar que este 2023 viene con nuevos proyectos.

Sin embargo, el exparticipante de Dancing with the Stars dice que prefiere guardar silencio por el momento.

“Vieras que no quiero contar nada sobre mis proyectos por el momento”, respondió a nuestros mensajes.

Hace unos días, el artista contó en sus redes que volvió al night club Kings of Hustler, y le tiró a los ticos diciendo que nadie se gana el dinero que él se echa a la bolsa en cuestión de minutos y solo por bailar frente a las turistas.

“Llegando y facturando verdes. Los que me critican no se ganan esto en una semana, yo me lo gano en lo que dura una canción, o sea, en 3 minutos. ¡Qué vivan Las Vegas! Dinero para mis hijos”, dijo al mostrar un video donde está contando los dólares que se ganó en propinas.

Además de estar bailando los fines de semana en este centro nocturno, también estos días se ha dedicado a aprender a patinar sobre la nieve, lo que significa que el Cabro más macabro está feliz con su nueva vida.

A principios de año el cantante tuvo un altercado con su pareja y madre de sus hijos que quedó evidenciado en un video que ella misma publicó y después de eso tomó la decisión de regresar a Estados Unidos, donde nació, para seguir trabajando en su sueño de ser un gran artista y para generar dinero para sus retoños.