Bryan Ganoza habló de la situación de salud de su hijo y contó qué es lo que tiene

El cantante Bryan Ganoza sacó unos minutos la mañana de este viernes para hablar de la condición de salud de su hijo Bastian, quien aún continúa internado en el hospital Nacional de Niños.

Según contó, su pequeño, de un añito, está en la Unidad de Cuidados Intermedios (UCI) sedado y luchando por recuperarse.

“Pasó la noche un poquito mejor a la anterior (miércoles), entonces creo que tenemos un pelito de avance, algo mínimo, pero lo estamos teniendo. Sigue ahorita con mucho cuidado, está sedado en este momento, no está saturando bien, está con una cánula nasal de alto flujo, que eso es que le inyecta mucha presión de oxígeno y flujo de aire para que pueda respirar mejor”, explicó.

Como si la situación no fuera compleja, al pequeño también le dio un virus llamado rinovirus, el cual no es la primera vez que se lo encuentran en el cuerpo.

Según dijo, es la cuarta ocasión que le da este virus en lo que va del año, por lo que esperan que pueda superarlo una vez más.

El exparticipante de Dancing with the Stars aprovechó para agradecer por el montón de mensajes que ha recibido y pidió que sigan orando mucho por la pronta recuperación de Bastian.

“Muchas gracias de verdad a todos, se los agradezco de todo corazón. Gracias por las buenas vibras, por la buena energía que me envían, la cantidad de mensajes ha sido... yo creo que hace años no recibía tantos mensajes y me hace sentir tan bien.

El pequeño Bastian lleva toda la semana internado en el hospital.

“Es un momento muy duro el ver al hijo de uno en esos estados, los tratamientos invasivos que a veces le hacen, él tiene las amígdalas y adenoides muy grandes, entonces cada vez que lo aspiran le rompen toda la naricita, sangra, no, es bien duro gente, pero sabemos que aquí está en buenas manos, no puede estar en mejores manos que aquí en el Hospital de Niños y pues confiando mucho en Dios y así va ser, para que salga pronto, así que les agradezco de nuevo macabros, a todos, familia, amigos, macabros, a todos. Gracias por la buena vibra y sigamos pidiendo por Bastian para que pronto salga de todo esto y podemos curarlo totalmente”, dijo dentro del hospital.

Ganoza explicó que iba a ir a descansar un poco, pues pasó la noche con su bebé cuidándolo.