Bryan Ganoza se abre un OnlyFans “a petición de sus fans”

Bryan Ganoza anunció que en su cuenta de OnlyFans encontrarán material exclusivo de su carrera y vida personal. Instagram

El cantante Bryan Ganoza solo piensa en hacer dinero y complacer a sus seguidores.

Por eso el “Cabro más macabro” anunció que, a “petición” de sus fans, decidió abrirse una cuenta en la plataforma para adultos OnlyFans.

“A petición de todos mis fans, quiero decirles que me he abierto un Only, así que por aquí les voy a poner el link para que me busquen y se suscriban y puedan ver contenido único y exclusivo, solamente para mis fans, fans, fans”, dijo a través de una historia en su Instagram.

En la página puso que él es modelo, cantante, bailarín y stripper de Costa Rica y además está ofreciendo un 30% de descuento por 28 días de suscripción para los primeros seguidores.

El “Cabro más macabro” salió a relucir en Picnic

El artista decidió regresarse a Las Vegas, Estados Unidos, a ganar más dinero para enviarle a sus dos hijos y para invertir en su carrera musical, pero por lo visto quiere hacer más billete a través de la venta de fotos y videos sensuales.

Lo que no sabemos es si se atreverá a enseñar más de la cuenta para atraer más suscriptores.