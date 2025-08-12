Farándula

Bryan Ganoza se vuelve viral y hasta Víctor Carvajal reacciona con un video

Bryan Ganoza, “El cabro más macabro”, está de moda en TikTok

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Bryan Ganoza El cabro más macabro Ganoza B
Bryan Ganoza, conocido como "El cabro más macabro" o artísticamente como Ganoza B es un pegue en TikTok. (Instagram)

Una de las canciones de Bryan Ganoza se volvió tendencia en Tiktok y hasta el desaparecido Víctor Carvajal reaccionó con un video en la misma plataforma.

Resulta que la pieza del “Cabro más macabro”, llamada igual, está siendo utilizada por muchos usuarios de esta red social para describir de dónde son sin decir que son de Costa Rica.

LEA MÁS: Bryan Ganoza podría lograr su primer Grammy Latino, ¿cómo va a hacer?

En el audio también se escuchan algunas frases particulares de ticos que han circulado en redes o mensajes de WhatsApp, como una que recientemente dijo el presidente Rodrigo Chaves en un acto en Guanacaste.

Hasta el mismo Vḯctor Carvajal, quien fuera presentador de De boca en boca y que ahora vive en Estados Unidos, hizo un video para contarle a sus seguidores de dónde es originario.

Víctor Carvajal
Víctor Carvajal no se quiso quedar atrás y grabó un tiktok con la canción de Bryan Ganoza. (Captura TikTok/La Nación)

“Como cuando me preguntan de donde soy. Cómo explicar”, escribió el copetudo mientras escuchar el audio y se ríe.

Y es que muchos ticos en el extranjero también han hecho su Tiktok con este audio lo que ha hecho que la pieza del “macabro” se vuelva cada vez más famosa.

Víctor Carvajal y la canción de Bryan Ganoza

LEA MÁS: Víctor Carvajal reaparece en su TikTok, pero muy cambiado a como salía en tele

El mismo Ganoza ha compartido varios de los TikTok que han hecho con su canción de fondo, pues está feliz de que la gente no lo olvide y escuchen su música.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Bryan GanozaVíctor CarvajalTeleticaTikTokMéxicoEstados Unidos
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.