Bryan Ganoza se vuelve viral y hasta Víctor Carvajal reacciona con un video

Bryan Ganoza, conocido como "El cabro más macabro" o artísticamente como Ganoza B es un pegue en TikTok.

Una de las canciones de Bryan Ganoza se volvió tendencia en Tiktok y hasta el desaparecido Víctor Carvajal reaccionó con un video en la misma plataforma.

Resulta que la pieza del “Cabro más macabro”, llamada igual, está siendo utilizada por muchos usuarios de esta red social para describir de dónde son sin decir que son de Costa Rica.

En el audio también se escuchan algunas frases particulares de ticos que han circulado en redes o mensajes de WhatsApp, como una que recientemente dijo el presidente Rodrigo Chaves en un acto en Guanacaste.

Hasta el mismo Vḯctor Carvajal, quien fuera presentador de De boca en boca y que ahora vive en Estados Unidos, hizo un video para contarle a sus seguidores de dónde es originario.

Víctor Carvajal no se quiso quedar atrás y grabó un tiktok con la canción de Bryan Ganoza.

“Como cuando me preguntan de donde soy. Cómo explicar”, escribió el copetudo mientras escuchar el audio y se ríe.

Y es que muchos ticos en el extranjero también han hecho su Tiktok con este audio lo que ha hecho que la pieza del “macabro” se vuelva cada vez más famosa.

Víctor Carvajal y la canción de Bryan Ganoza

El mismo Ganoza ha compartido varios de los TikTok que han hecho con su canción de fondo, pues está feliz de que la gente no lo olvide y escuchen su música.