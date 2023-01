Bryan Ganoza volvió al night club de Las Vegas y le tira a los que lo critican: “Llegando y facturando”

Bryan Ganoza se fue el domingo anterior para Las Vegas. Instagram

Bryan Ganoza ya está en Las Vegas, Estados Unidos, y este lunes regresó a trabajar al night club Kings of Hustler, donde se presenta como ‘stripper’.

El cantante nacional decidió dejar a su familia y regresarse solo a vivir a suelo gringo, pues asegura que allá le va mejor generando dinero.

De hecho, en una publicación que hizo este lunes en la tarde, le tiró a todos aquellos que lo critican por dedicarse a bailar con poca ropa.

“Llegando y facturando verdes. Los que me critican no se ganan esto en una semana, yo me lo gano en lo que dura una canción, o sea, en 3 minutos. ¡Qué vivan Las Vegas! Dinero para mis hijos”, escribió junto a un video donde está tirando al suelo un montón de dólares que se ganó en propinas.

Este lunes regresó a bailar en el night club y mostró los billetes que se ganó. Instagram

“El cabro más macabro” ya tiene varios años de ser “maripepino” en este centro nocturno de la Ciudad del Pecado, lo que hace es que se va a trabajar por temporadas y luego se regresa forrado.

Varios de sus seguidores empezaron a escribirle que son puros billetes de un dólar los que le dan de propina y que así cualquiera raja que tiene dinero.

Otras le pusieron que fue la mejor decisión que pudo tomar por el bien de su pareja, Youcenar Castro, con la que a principios de año tuvo un encontronazo por supuestamente ser un mal padre y no ayudarla con los quehaceres de la casa. Hasta en un video quedó grabado el pleito.

Ganoza siempre ha dicho que el dinero que se gana bailando es para sus dos hijos y para invertir en su música.

Antes de irse del país hizo otro video diciendo que se iba “a surgir” y a “hacernos grandes”, porque venían nuevos proyectos para este año.