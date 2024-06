Buen día: Televidentes estallan en redes sociales por programa de este lunes y dicen notar tenso ambiente

Buen día despedida de Omar Cascante y Randall salazar

Los televidentes de Buen día explotaron en redes sociales por el programa de este lunes.

Recordemos que Canal 7 despidió a dos de sus queridos presentadores, Omar Cascante y Randall Salazar, el pasado jueves 13 de junio, con el objetivo de dar un nuevo aire al famoso programa, y hacer nuevos cambios en sus fichas.

Este lunes el programa inició con Nancy Dobles, Katherine Ortega y Thais Alfaro, pero dejaron con un mal sabor de boca a más de un televidente, ya que alegan que faltan los presentadores y que el programa sigue siendo el mismo, incluso puntualizan que se ve peor con todos los cambios.

“Horrible Buen día sin Omar y Randall”, “El programa inició muy frío, hay un ambiente tenso entre las presentadoras que no pueden disimular. Es normal, pero la vida sigue”, “¡Díay! ¿No era que iban a refrescar? La misma pérdida de tiempo, pero dos veces más aburrido”, “Seré sincera, hacen falta en el programa los hombres, puras mujeres no me cuadra (...) Nada bonito este primer inicio”.

“Las muchachas son profesionales, pero se les ve la tristeza y con toda razón, ojalá desistan de una que habían nombrado, porque esto puede traer abajo la audiencia, qué tristeza”, son parte de los comentarios que se leen en Facebook.

LEA MÁS: Así fue el primer Buen día sin Omar Cascante y Randall Salazar

Recordemos que las tres presentadoras estarán presentando el programa hasta finales de junio, mientras se incorporan Natalia Monge, Daniel Céspedes y Jennifer Segura (jefa de información) y se hacen algunos cambios en el programa.