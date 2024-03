Byron Salas dijo que amorío que tuvo lo hizo sentirse humillado y muchos señalan que fue esta persona

El cantante Byron Salas estuvo de invitado en un podcast “Los hombres no lloran” donde terminó hablado de la su última ruptura y de la mujer que más le habría roto el corazón y, aunque no dijo directamente su nombre, aparentemente hablaba de la modelo Laura Ortega, ahora esposa del jugador Fernán Faerron.

El artista mencionó en su relato que hasta la familia de su expareja lo hizo sentirse humillado por la diferencia de clases sociales de ambos y que ahora piensa que el haber estado con ella no fue más que un “capricho”.

En redes sociales, quienes han visto el video señalan que es la hermosa ojiverde.

Byron Salas y Laura Ortega fueron juntos a la fiesta de FC Barcelona y Spotify hace dos años. Instagram

“La última ruptura que yo tuve fue más un capricho para serle sincero, siento que me envolví con la persona incorrecta porque los dos entramos en un juego en el que tal vez ninguno de los dos sabía que estaba correcto, pero igual nos gustaba.

“Entonces, era como que nos gusta compartir tiempo juntos, nos gusta hacer estas varas, pero yo sé que no calzo en la vida de ella, pero más por una vara de capricho, me empezaron a inflar el ego, de que el entorno, las redes sociales, la gente y demás, empezaron a hablar del tema entonces como que me empezaron a llegar más güilas, me empezaron a salir más situaciones de ese tipo que yo no estaba acostumbrado y yo me envolví con personas que de alguna u otra manera me hicieron sentir pisoteado, humillado, tras de eso soy clase baja y mae y ellos son clase alta, los familiares, los amigos, el círculo de ellos me hacían sentir como que no pertenecía y me veían por debajo del hombro (...)”, dijo el cantante.

Laura Ortega y Byron Salas anduvieron un tiempo juntos y hasta ahora el cantante habló del porqué terminaron. Instagram

Byron y Laura anduvieron juntos a mediados del año 2022 y desde entonces no se le ha conocido ninguna otra pareja al cantante urbano. Ellos terminaron grabando un tema juntos y ahí habría nacido la atracción.

Salas agregó en el pódcast que cuando esa mujer llegó a su vida era un momento en el que se sentía débil y que tras caer en su seducción lo terminó destrozando todavía más.

“Fue una ilusión hijuep... porque yo sentía que estaba feliz, pero realmente tal vez era como el único escape que tenía en ese momento y mi realidad, compartir con ella, tener tiempo con ella, que si bien es cierto ella no es responsable de mis depresiones, ni de mis emociones, ni de mi situación económica, ni absolutamente nada, pero tampoco tenía derecho de llegar a destruir lo poco que quedaba de mí, sabiendo que yo sí estaba comportándome a la altura, sí estaba dando lo que tenía que dar, al menos en esa relación lo que más me dolió tal vez fue esa decepción de que yo decía: ‘puta yo que me comporté tan bien, yo que traté tanto’, pero al final me fui en paz y me fui con la cabeza en alto”, dijo Salas.

Byron Salas habló de su relación con Laura Ortega

Él además dejó entre ver su nueva canción “Mala paga” estaría dedicada a ella, principalmente en la parte que habla que todo se lo dio, “hasta lo que no tenía”, y que ahora se siente “un bobo” porque sabe que lo volvería a hacer si le diera una segunda oportunidad.

Después de esta relación Ortega empezó a salir con el jugador del Herediano y justo hace un mes se casaron.

Intentamos conocer la opinión de la modelo al respecto y por más que se le llamó y le enviamos un mensaje no contestó.