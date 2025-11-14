Cabis Calderón, fundador del Mariachi Calderón de Cabis, está delicado en el hospital

Cabis Calderón, líder del Mariachi Calderón de Cabis, está delicado en el hospital. Fotos: Jorge Navarro (Jorge Navarro Trejos)

El reconocido músico y líder del mariachi Calderón de Cabis, Cabis Calderón Arley, se encuentra hospitalizado y en condición muy delicada luego de enfrentar una situación médica inesperada.

Según trascendió, el músico tuvo en las últimas horas una complicación de salud que obligó a los doctores del hospital Calderón Guardia a intervenirlo de emergencia.

LEA MÁS: Chepiar de: Cupido enamora al ritmo de mariachi

Al parecer, luego de varios exámenes, los especialistas determinaron que era necesario realizarle una operación urgente para retirarle el apéndice y se sospecha que tiene un posible daño en el hígado, por lo cual está en condición delicada.

La noticia ha generado preocupación entre sus colegas, amigos y miembros del ambiente artístico, pues Cabis es una figura muy querida en la escena musical. Durante años ha acompañado a grandes artistas y se han presentado en los diferentes programas de televisión nacional.

Piden oraciones

Ante este panorama, familiares y allegados están haciendo un llamado a todos quienes lo aprecian para unirse en una cadena de oración por su pronta recuperación, confiando en que el querido músico pueda salir adelante de esta complicada situación.

El Mariachi Calderon de Cabis tiene más de 45 años de trayectoria musical. (Jeffrey Zamora R)

Cabis Calderón es vecino de Curridabat, de 78 años, tiene más de 45 de serenatear a los enamorados con su grupo de músicos.

LEA MÁS: Alonso Solís presumió a su novia y la verdad, ¡qué guapa que está!