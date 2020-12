“Bueno amigos (as), quiero informarles que después de 20 años y medio (y 30 en la Calle) he decido cerrar a final del mes la icónica pizzería Caccio’s de la Calle de la Amargura. La razón principal es que alquilo el local y el dueño, adrede, no me hizo ningún rebajo en el alquiler durante la pandemia (el insignificante apoyo del Gobierno e instituciones del Estado tampoco ayudó mucho)”, escribió.