“Cada Navidad experimento el mismo dolor. Me divorcié hace cuatro años y llegamos al acuerdo de que el 24 de diciembre los niños pasen con él y el 31 conmigo, pero para mí ha sido muy difícil. Él es un buen papá y no tenemos problemas en ningún sentido, pero cada vez que ellos se van, aunque regresan el 25 y el primero, yo siento un dolor agudo y no le digo nada a mis hijos porque sé que ellos lo disfrutan mucho. Pero este año en particular va a ser diferente porque él se casó y mis hijos se llevan bien con la esposa de él, pero para mí todo eso lo hace más difícil".