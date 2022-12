Califican de hipócritas al Príncipe Harry y a su esposa Meghan Markle

En Inglaterra, la serie ‘Harry & Meghan’ de Netflix está dando de qué hablar, y no cosas buenas. Les ham ‘llovido’ miles de críticas al Príncipe Harry y a su esposa Meghan Markle por el contenido que compartieron en la miniserie cuya primera parte tiene tres capítulos.

Luego de que el Duque de Sussex y su pareja decidieran aparecer en cámaras retratando su vida, se desató la polémica en todo Inglaterra principalmente por las declaraciones de los dos miembros de la realeza. Desde un inicio, el hijo de ‘Lady Di’ comenzó ‘a tirar piedras’ en contra de la prensa británica mencionando que “ocho días después de que la relación se hizo pública, envié un comunicado señalando los matices racistas de los artículos y titulares que fueron escritos por la prensa británica” sobre Meghan.

Posteriormente, entre Harry y Markle dejaron entrever ciertos desaires que la Familia Real habría hecho en contra de la mujer por su color de piel, pues es hija de una mujer de raza negra y un hombre blanco. Markle aseguró que cuando se comprometió com Harry no pensó que ese sería un tema, “no estaba pensando en cómo la raza jugó un papel en todo esto. Realmente no pensé en ello”.

El Príncipe Harry y Meghan Markle se casaron el 19 de mayo de 2018. (Photo by Angela Weiss / AFP) (ANGELA WEISS/AFP)

Piers Morgan, uno de principales detractores de la pareja

De acuerdo con el medio GeoSun, el periodista y presentador Piers Morgan, reconocido últimamente por sus entrevistas mediáticas con Cristiano Ronaldo, se enfureció, y soltó algunas ‘verdades’ en su programa TalkTV respondiéndoles.

Para empezar, Morgan aclara el papel de la prensa al momento en que se hizo pública la relación. Según él, “el romance, el compromiso y el matrimonio de Harry y Meghan fueron recibidos con alegría por los medios de comunicación británicos, el público y la Familia Real que ahora ellos han abandonado. Esa es la verdad. No la verdad de Harry y Meghan, sino la verdad real”.

Asimismo, aprovechó para salvar un poco la reputación que quedaba de la Familia Real inglesa aclarando que “las primeras tres horas de esta serie de Netflix pintan una imagen muy diferente y mucho más fea de este país y nuestra familia real.”

Por otra parte, desmiente que en Inglaterra, Markle haya sido víctima de racismo, porque acorde con Morgan “Gran Bretaña es uno de los países más tolerantes y multiculturales del mundo. Celebramos el glamour moderno de los nuevos miembros de la realeza. “La prensa y el público solo se volvieron contra Harry y Meghan cuando su comportamiento se volvió odioso, egoísta e hipócrita”.

La segunda parte de la miniserie estará al aire el 15 de diciembre.