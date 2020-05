“En la final de 2018, cuando ellos todavía tenían a Heredia, Esteban Montoya (productor de deportes) me llamó para alquilarme unas camaritas y unos lentes, nada más. Curiosamente me dice que le pase la factura de una vez y de verdad como a los quince días me pagaron y yo dije ‘¡qué lindo!’. Cuando empezó formalmente la relación, en el 2109, yo me dije ‘va a ser lo mismo, van a pagar puntales’ y empezamos a trabajar (él tiene sus empleados) de lo más bien, pero se empezaron a acumular las facturas”, afirma.