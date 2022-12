¿Cambiaron a Keyla Sánchez por Paula Chavarría?

Keyla Sánchez anduvo unos meses con un joven llamado Anthony Ramírez, pero la relación no prosperó. (Rafael Pacheco Granados)

El youtuber Diego Bravo compartió hace un rato en sus redes sociales unas fotos del ex de Keyla Sánchez, Anthony Ramírez, cenando con la locutora Paula Chavarría.

El empresario fue captado comiendo con Paula, quien precisamente fue novia del futbolista Fernán Faerrón.

Aunque en la imagen no se les ve cariñosos, muchos empezaron a especular que podría ser la nueva conquista de la expareja de la presentadora de El Chinamo.

Hace tan solo unos días se supo que la relación amorosa entre Keyla y Anthony terminó porque a él no le gustó que ella asistiera a una cena navideña donde sus amigas con su exnovio Carlos Hernández, padre de su hijo.

Locutora Paula Chavarría confesó que no quiere salir con más futbolistas y estas son las razones

La pregunta que ahora todos se hacen es si Paula Chavarría y Anthony Ramírez están saliendo. Diego Bravo

Precisamente, el lunes en la madrugada la exlocutora de Los 40, Paula Chavarría, confirmó a través de un “en vivo” en su Instagram que ya no estaba saliendo con el exjugador manudo porque no le gustó vivir en Noruega, donde jugaba Faerron, y porque no le gustaba que casi no podían compartir o hacer planes por sus entrenamientos.

Anthony fue además pareja de la periodista de canal 8 Janeth García, así que por lo visto le atraen mucho las que trabajan en radio y televisión.

Ramírez primero jaló con Janeth García.

Un allegado a Ramírez nos aseguró que entre él y la locutora no hay nada y que solamente salieron por asuntos de negocios, pues quiere que ella promocione su estética y barbería en sus redes sociales, pero habrá que ver que dicta el tiempo, pues ambos están solteros.