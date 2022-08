¿Cambió Bryan Ganoza gracias a Dancing with the Stars? Su pareja responde

La familia de Bryan Ganoza estuvo presente apoyándolo en cada gala. (Rafael Pacheco Granados)

Bryan Ganoza afirma que la experiencia de estar en Dancing with the Stars lo cambió para bien, pues lo acercó a su familia, lo hizo madurar y lo centró en lo que realmente es importante.

Eso es lo que dice él, pero, ¿será cierto?

Quién mejor para contestar esa pregunta que su actual pareja y madre de sus dos hijos, Youcenar Castro, quien vivió muy de cerquita la participación del excombatiente en el programa de baile de Teletica.

Acompañada de los hijos de ambos, Bastian y Colette, y alguno que otro familiar, la muchacha estuvo presente en todas las galas y este domingo no fue la excepción, cuando la encontramos sorprendida tras la eliminación del musculoso.

[ Macabro adiós en Dancing with the Stars: Eliminaron a Bryan Ganoza ]

“Estoy sorprendida, no lo esperaba nadie, y estoy triste porque nos habíamos acostumbrado al programa y tenía la esperanza de que llegara a la final o que le fuera super bien. Pero lo importante es lo que se vivió, la experiencia, que los chiquillos lo pudieran ver en tele y todas las oportunidades que espero que ahora vengan con esta participación”, dijo la joven.

Según ella, lo riguroso que es estar dentro del programa hizo que su pareja cambiara muchas costumbres que tenía y que tal vez no eran muy beneficiosas para nadie.

“El horario y el protocolo del programa lo obligó a hacerse más disciplinado, tanto con los ensayos como con los bebés, entonces yo espero que aproveche lo organizado que aprendió a ser para explotar el potencial que tiene. Ya la gente pudo conocer al padre de familia, que es una persona nueva para todo el mundo, porque cuando estuvo antes en tele, era un Bryan más joven, sin hijos y ahora tiene una personalidad diferente y es bueno que conozcan todos los aspectos de él”, aseguró.

La pareja también se unió muchísimo, luego de la situación de salud que vivieron con su pequeño Bastian, quien nació prematuro y tuvo que ser operado para poder sobrevivir. Gracias a Dios, ya está pochotón y es hermoso.

Espero que aproveche lo organizado que aprendió a ser para explotar el potencial que tiene” — Youcenar Castro, pareja de Bryan Ganoza.

Youcenar, quien hasta hace unos meses regresó con Ganoza tras estar separados en la época del embarazo de Bastian, dijo que la familia entera se comprometió a ayudarlo en todo lo que necesitara, para que él solo se enfocara en bailar.

“Le preparábamos meriendas, lo íbamos a ver al ensayo o al programa y lo esperábamos siempre con las manos abiertas cuando llegaba, la verdad disfrutábamos mucho y lo apoyábamos en todo”, comentó.

A Youcenar también le consultamos sobre el personaje de El Cabro más macabro, el cual ha sido víctima de burlas y muchas críticas en redes sociales.

“A mí me daba mucha gracia, creo que cada persona tiene el derecho de expresarse y de hacer lo que más le gusta, yo solo me río con él y sus salidas y lo apoyo, igual él conmigo me apoya y es super abierto con todo”, señaló la orgullosa pareja del bailarín.