Cameron Diaz cumplió media teja pero alejada del cine

Cameron Díaz es una de las actrices más destacadas de Hollywood. Archivo (PAUL BUCK)

La actriz estadounidense Cameron Diaz celebró sus cinco décadas de vida, alejada del cine y dedicada a su familia, en especial a su hija Raddix, de tres años.

Diaz hizo sus últimas películas en 2014, las comedias “Mujeres al ataque” y “Nuestro video prohibido”, así como el musical “Annie”.

En junio pasado se anunció que volvería con el filme “Back in Action”, junto a Jamie Foxx, pero aún no hay nada concreto.

“Amo ser mamá, es la mejor parte de mi vida”, dijo en una reciente entrevista.

Cameron ha participado en infinidad de películas. Archivo (Kerry Brown)

En 2015 se casó con el músico Benjamin Madden, tras siete años de noviazgo, y en 2019 fue madre. En 2020 lanzó una línea de vinos con uvas orgánicas.

Cameron nació el 30 de agosto de 1972, en San Diego, California, Estados Unidos.

Su primer coqueteo con el mundo artístico fue como modelo cuando tenía 15 años. Aquella etapa inaugural la dividió entre el colegio y el trabajo; sus padres le pusieron esa condición para seguir, y ella la aceptó sin reparos. Recién cuando terminó la etapa escolar, y amparada en su 1.74 de altura, se volcó de lleno al modelaje.

Con 20 años, Diaz incursionó en la actuación. Fue casi por casualidad, pero le gustó. En su historial aparecen algunos talleres de teatro que realizó siendo adolescente, pero no mucho más, referido a la carrera artística que eligió para desarrollarse. Su primera participación -por cierto menor, pero no por eso menos compleja- fue un cortometraje erótico de 1992: She’s No Angel.

El gran salto a la fama y el reconocimiento lo daría en 1994 cuando obtuvo un papel en la exitosa La Máscara, protagonizada por un Jim Carrey.