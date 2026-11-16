El periodista Camilo Rodríguez, asesinado a balazos este lunes 16 de noviembre, tuvo una amplia trayectoria en los medios de comunicación de Costa Rica.

Pasó por periódicos, emisoras de radio y programas de televisión, donde comenzó a abrirse camino desde muy joven.

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Una entrevista que publicó La Nación el 30 de noviembre de 2003 permite recordar parte de ese recorrido y conocer cómo llegó a la televisión, cuáles espacios marcaron su carrera y por qué consideraba que la prensa escrita era el verdadero reto para un periodista.

Camilo Rodríguez fue asesinado este 16 de noviembre en San Miguel de Santo Domingo, en Heredia, mientras se desplazaba en su vehículo. (Foto: Alonso Tenorio/Foto: Alonso Tenorio)

En aquella conversación, Rodríguez contó que su interés por el periodismo nació desde sus años de colegio, cuando participaba en luchas para conseguir mejoras para sus compañeros. A los 16 años ya había publicado textos en periódicos y, poco después, comenzó a acercarse a figuras reconocidas de la prensa costarricense.

Así llegó Camilo Rodríguez a la televisión

Su entrada a la pantalla tuvo mucho que ver con la poesía y con el periodista Álvaro Fernández Escalante, quien le propuso hacer el programa Alto contraste cuando Rodríguez tenía apenas 20 años.

Rodríguez recordó esa vez que Fernández fue una persona fundamental en su vida, tanto en lo profesional como en lo personal.

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Su recorrido televisivo no se quedó en ese espacio. También trabajó en Aló qué tal, Antena 9 e Informe 6. Además, participó en un programa de Nono Antillón con un segmento llamado El Milagro, dedicado a historias y cosas positivas.

Otro de sus puestos fue como primer jefe de información de Informe 4, espacio que posteriormente se transformó en Informe 11.

En el 2003, Rodríguez también mencionó su participación en Tertulias del 13, programa que, según contó entonces, tenía tres años de estar realizando.

De la televisión a los micrófonos de la radio

La trayectoria de Camilo Rodríguez también tuvo un importante capítulo en la radio costarricense.

En la entrevista publicada por La Nación, recordó que trabajó en Radio Monumental, donde estuvo como productor de un programa.

Camilo Rodríguez fue una de las grandes figuras de la televisión y la radio de Costa Rica.

Para ese momento también tenía un espacio matutino en Radio Columbia, llamado De cara a la realidad.

Su trabajo en radio se sumaba a sus labores en televisión y prensa escrita, medios en los que desarrolló diferentes facetas de su carrera.

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También se abrió camino en los periódicos

Rodríguez contó que desde los 16 años publicó artículos en La República y La Prensa Libre. A los 17 años recopiló esos textos en un libro que regaló a periodistas experimentados, entre ellos José María Penabad, Julio Suñol y el padre Armando Alfaro.

También fundó el periódico El Guapileño cuando tenía 20 años, junto con Sergio Fernández, como parte de una empresa familiar.

En el 2003, explicó que recientemente había abierto otro periódico, Viva Limón, con la intención de ampliar el proyecto en la zona atlántica.

Además, colaboraba con Al Día y el Eco Católico, y en algún momento había escrito para un programa radial de la Cámara Nacional de Radio.

Cuando le preguntaron cuál medio le gustaba más, Rodríguez defendió con firmeza el periodismo escrito.

“Creo que la prensa escrita es la de verdad, donde uno tiene que ponerle más, porque ahí no hay cara bonita, ni buen cuerpo ni nada que minimice las metidas de pata. Ahí es solo uno con lo que escribe y lo que el lector lee”, expresó.

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Un periodista que cultivó la lectura y la escritura

El interés de Rodríguez por la comunicación nació acompañado de una pasión por los libros. En la entrevista explicó que su padre, un gran lector y conversador, le inculcó desde niño el amor por la lectura.

También recordó que publicó su primer libro de poesía a los 16 años, después de conseguir prestado el dinero para imprimirlo.

Camilo Rodríguez había escrito hasta 2022, 168 libros.

Con los años, su formación académica se amplió a distintas áreas, entre ellas Periodismo, Publicidad, Relaciones Públicas, Administración, Psicología, Filología, Lingüística y Cine. También obtuvo maestrías y doctorados en diferentes especialidades.

Hasta el 2022 había publicado 168 libros.