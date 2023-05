Camilo Rodríguez tuvo otro accidente, pero esta vez en el hospital

Camilo Rodríguez no ha terminado de recuperarse de los golpes que le dejaron el accidente de tránsito que tuvo hace unos días y ya tuvo otro percance.

El periodista nos contó que esta vez el incidente ocurrió dentro del hospital del Trauma, en La Uruca, cuando andaba en una cita médica.

El también escritor y poeta señaló que fue algo “inaudito e impensable”, pero que ahora tardará más su recuperación del primer accidente porque se volvió a golpear el mismo brazo. ¿Así o más salado?, como diríamos los ticos.

Él le achaca la culpa al Instituto Nacional de Seguros (INS) porque el accidente fue con una silla de ruedas del hospital.

“Tenía un ultrasonido del hombro porque a raíz del accidente que sufrí el 16 de abril en La Chinchilla de Oreamuno, de Cartago, del que Dios me salvó de milagro, he tenido un fuerte dolor en ese hombro izquierdo. La doctora Marcela Cubero, radióloga, me atendió de gran manera a las 7 a.m., tenía que esperar que me viera el ortopedista, pues estaba esperando justo en la puerta 17 del sótano del hospital, a la silla en que estaba sentado se le zafó la parte izquierda, ni siquiera se quebró la silla, fue que se zafó”, dijo.

Camilo dice haber salido vivo de milagro del accidente que tuvo el mes pasado y de cuyos golpes aún no se recupera. Cortesía (Tomada de Facebook)

Después contó que se llevó tremendo golpe al caer de espaldas sin poder agarrarse de ningún lado. Es decir, el sopapo fue fuerte.

“Pegué la cabeza, el cuello, parte de la espalda y sobre todo el hombro izquierdo, que es el hombro que me duele desde hace más de 22 días”, agregó.

Va de nuevo

A raíz de este nuevo golpe siente más dolor que antes, por lo que tuvieron que medicarlo y por suerte otra paciente que estaba cerca, de nombre Xinia Sequeira de Siquirres, lo ayudó a levantarse.

“Cuando me atendió el ortopedista me hice el valiente porque estaba una dama con él, no le dije lo que quería decirle, que me dolía en pu.. y todo por una silla en mal estado, perdón, pero el hospital de Trauma no puede tener para pacientes que estamos convalecientes ese tipo de mobiliario”, mencionó.

Desde que sufrió el accidente de tránsito, cuando iba a visitar a su hija mayor y el conductor de otro vehículo invadió su carril chocándolo de frente, ha tenido que ir en varias ocasiones al hospital del Trauma y nunca le había pasado nada malo, ni un mal gesto de algún funcionario.

Minutos antes de la caída Camilo se tomó esta foto en la silla de ruedas. Cortesía

“Por algo dicen que el diablo está en los detalles. De nuevo, después de mi gratitud, mi enorme gratitud y agradecimiento con todo el personal que me ha atendido, en otro orden de cosas, el resumen es el siguiente: ¡al mejor mono se le cae el zapote! o ¡manda la parada! que me pasara esto por una silla en mal estado”, dijo.

Rodríguez dice que está pensando en ir a bañarse en agua bendita, para “lavarme hasta la conciencia y los malos recuerdos” porque no sale de un mal para caer en otro.