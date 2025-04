Con gran fe en Dios, sin dejar de ocuparse, el cantante Erick León nos atendió para confirmarnos que ya hay gente que lo ha llamado para asegurarle que vio el camión que le robaron en Guápiles.

Camión de Erick León y La Jungla lo vieron por Guápiles: “Me robaron lo que he construido en 22 años”. (Cortesía/Cortesía)

El pasado Martes Santo, antitos de las 12 de la noche, se robaron el camión que es el machetico de Erick León y La Jungla y eso tiene sin dormir al cantante.

Todaví no aparece el camión que le robaron a Erick León y La Jungla

“Es que me robaron lo que he construido en 22 años. En el camión iba todo el equipo de sonido que tanto me ha costado comprar en más de dos décadas. Es con lo que trabajé desde siempre, el equipo que me ha acompañado en todos los toques desde hace 22 años”, nos comenta el cantante.

La placa del camión es CL205686 y en el cajón está bien identificado con un rótulo que dice “Érick León y La Jungla”. Si usted lo ve o sabe algo, por favor llame al teléfono 7106-5363. (Facebook/Facebook)

El camión es muy particular porque está muy bien rotulado. “Algunas llamadas me decían que lo vieron por Heredia, otros por San Pablo de Heredia, sin embargo, la mayoría lo vio por la ruta 32 y en Guápiles. Ocupo la ayuda de todos para poder encontrarlo”, pidió Erick quien nos aseguró que estará pendiente las 24 horas.

