Campeones de Dancing se reunieron en Tamarindo después de casi dos años

A pesar de que el año anterior no hubo y este tampoco habrá Dancing with the stars, los últimos campeones le siguen sacando el jugo a lo que mostraron en la pista del programa del 7.

Este sábado, como parte de las actividades de celebración del Día de la Madre, la pareja conformada por Sofía Chaverri y Javier Acuña se dio gusto moviendo las caderas, a ritmo de bachata y otros géneros sabrosos.

Los bailarines se presentaron en el hotel Tamarindo Diriá, en un evento que les sirvió para reunirse tras su gran actuación en el 2019.

Sofía Chaverri y Javier Acuña fueron campeones en el 2019. Cortesía.

“Estamos muy felices de reactivar lo que teníamos antes de la pandemia, siguiendo todos los protocolos. Me siento muy contento de haber trabajado de nuevo con Sofi y habernos juntado para ensayar para montar este show en el que quisimos revivir la bachata que presentamos en el programa y compartir todo este arte que es el baile, con los asistentes”, dijo Javi, quien llevaba año y medio de no presentarse en público.

Por su parte, Sofi agradeció que les den trabajito, luego de tanto tiempo sin poder hacer casi nada.

“Estamos muy agradecidos con el hotel porque el gremio artístico se ha visto muy golpeado con la pandemia, entonces poder volver a trabajar y en este caso con alguien como Javi, que es una persona a la que quiero tanto. Fue muy significativo, más en un momento en que apenitas los artistas estamos volviendo a pasitos de bebé a nuestras labores”, comentó la guapísima ojiverde.

Los bailarines sacaron el herrumbre que tenían acumulado. Cortesía.

Entre los espectadores, en su mayoría extranjeros, estaban las mamás de los actuales campeones de DWTS, Vilma Fallas, mamita de Javier --quien demostró lo buena que es para el baile-- y Giselle , la mamá de la querida actriz que está en grabaciones de la nueva temporada de Los enredos de Juan Vainas.

La presentadora del programa, Shirley Álvarez, también estuvo de invitada en las actividades que incluyeron una clase de salsa a cargo del popular bailarín, quien se prepara para competir internacionalmente junto a su compañera y colega Lucía Jiménez, también de DWTS.

Luego de la presentación coreográfica, los bailarines se mandaron con un merengue con la música en vivo a cargo del dúo Bugalú, conformado por Maribel Orozco, exvocalista del grupo Kalúa y Enot Martinez, ambos músicos de Tamarindo.

La fiesta no terminó ahí, ya que luego los campeones sacaron a bailar a la pista a algunos de los espectadores que estaban en el salón.

Varios de los asistentes ya habían conocido previamente a la pareja debido a que ese mismo día, pero en la mañana, estuvieron en la clase que Javi dio de ritmos latinos para los huéspedes del bellísimo hotel guanacasteco.