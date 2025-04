Canal 8 armó un fiestón y hasta uno de sus presentadores debutó como cantante

Canal 8 reunió a los presentadores del programa La Revista con público y artistas invitados en la celebración del primer año del segmento "El mañanero". Fotografía: Cortesía Sergio González. (Cortesía/Cortesía)

Canal 8 armó una gran pachanga este viernes y tanta fue la fiesta que hasta uno de sus presentadores debutó como cantante en la televisión nacional.

Sergio González se aprovechó de la fiesta del primer año del programa que dirige y presenta, El Mañanero, para tirarse a la cantada y poner ser la flor del ojal de la fiesta.

Multimedios, empresa a la que pertenece canal 8, ya había adelantado que preparaba un festejo grande para ese aniversario y así ocurrió.

Al set del programa llegaron cerca de 200 personas quienes hicieron fila desde las 6 de la mañana para poder ser público del programa, algo que por primera vez se permitió.

Presentadores e invitados cantaron, bailaron, sonrieron y la pasaron de lo mejor en la actividad que tuvo como plato fuerte el estreno de González en el canto.

Sergio González debutó como cantante en la televisión nacional de la mano de Erick León. Fotografía: Cortesía Sergio González. (Cortesía/Cortesía)

El presentador cantó junto a Erick León y la Jungla una versión de la canción “Sacúdete” que será el “jingle” del programa durante este nuevo año.

“Traté de prepararme lo más que pude. Erick León ha sido un maestro desde los ensayos, afinación. Primero comenzamos en los chivos donde toca con todos los jungleros, me han hecho sentir siempre uno más.

“No es lo mismo cantar en tele, una de las cosas que les dije a los presentadores, era que quería llevarnos el impacto de ver a tanta gente reunida, entonces vi a ese público de 200 personas cuando salí cantando, fue muy impactante”, afirmó Sergio a La Teja.

A González le parece increíble que El Mañanero se haya hecho tan grande, concluyó al ver al montón de gente que fue al programa.

El Mañanero es un segmento dentro del programa La Revista, el matutino de variedades con que canal 8 le compite a Buen día y a Giros.

Desde luego que a la fiesta no podía faltar la famosa Tía Nena, quien se hizo muy famosa en el programa. Ella es, en la “vida real”, tía de Sergio González.

“Nunca esperé ver a tanta gente con tanto cariño. Me voy con el corazón agradecido, esto es un sueño. Les traje arroz con leche a todos, me pidieron fotos, compartieron conmigo todo el cariño que me tienen. Es impresionante lo que ha hecho El Mañanero en la gente y en mí. Yo soy una educadora pensionada de 63 años y ahora tengo la responsabilidad de llevarle alegría a las personas”, dijo María Eugenia González, la famosa Tía Nena.