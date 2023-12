Canal ¡Opa! pierde a uno de sus fichajes estrella

A Johanna Ortíz la presentaron como el nuevo fichaje de ¡Opa! en junio pasado. (Rafael Pacheco Granados)

El 22 de junio, el canal ¡Opa! anunció con bombos y platillos el fichaje estrella de la presentadora de televisión Johanna Ortiz, pero cinco meses después ella sorprendió con la noticia de que deja la nueva televisora.

Si bien el regreso a la pantalla de la exparticipante de Dancing with the Stars se anunció a mediados de año, su programa en el nuevo canal, llamado ¡Opa hogar!, salió al aire el lunes 11 de setiembre.

Joha presentó el espacio por dos meses y medio, pues este martes confirmó que renunció para dedicarle más tiempo a su hijita Aura, de 4 añitos, y a sus proyectos personales, entre ellos, sus negocios.

Johanna Ortiz fue rostro del programa ¡Opa Hogar! (Tomada de Instagram)

La expresentadora de Intrusos de la farándula y sus compañeras en el programa, Catalina Mendieta y Yess Ramírez, se conmovieron con la noticia de la salida de Joha, quien no descartó volver a la pantalla en el futuro.

“Tengo en mi corazón tanto agradecimiento con todo: con la oportunidad, con Dios, con haberme permitido volver a conectar con esto (la televisión) que me gusta también. Ha sido un proceso que hemos disfrutado todas porque ha sido un proceso con mucho cariño y el hecho de que me tenga que despedir me entristece muchísimo”, dijo Johanna en los minutos finales del programa de este martes.

La colombiana explicó que el horario del programa (que se transmite de lunes a viernes a las 6 de la tarde) le resta tiempo con su hijita y que eso fue lo que más pesó en su decisión de dejar el proyecto.

“Esta era una etapa de mi vida con mi hija muy pequeña y todas las tardes ella me extrañaba mucho y estaba con mi corazón dividido, y las que son mamás saben que esas cosas (el no compartir tanto tiempo con los hijos) provocan culpa”, afirmó.

Además de dedicarle tiempo a Aura, Joha mencionó que necesita concentrarse en sus negocios como generadora de contenido en redes sociales, ya que tiene contratos con varias marcas, además de sus emprendimientos: su tienda de ropa y el spa infantil con el que anda recorriendo los centros comerciales para ofrecer servicios de belleza y cuidado personal para niños y niñas.

Johanna Ortiz y su hija Aura.

Pero a pesar de que se fue por sus múltiples compromisos, Joha no cerró el capítulo de la televisión.

“Es un hasta luego, espero. Uno no sabe qué vueltas da la vida y de pronto quizás después pueda volver”, remató.