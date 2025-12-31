Cancelan concierto de Jessi Uribe y Edén Muñoz en las fiestas de Santa Cruz

El concierto internacional programado para el próximo 17 de enero, como parte de las Fiestas Típicas de Santa Cruz, fue cancelado de manera oficial. Así lo informó la empresa Salmerón Producciones, la cual explicó que motivos de fuerza mayor los llevaron a tomar esta decisión.

Según detalló la productora en un comunicado de prensa, durante la última semana se alcanzó un acuerdo conjunto con los equipos artísticos para suspender el evento, debido a las bajas ventas y a la limitada respuesta del público.

Festival de música regional Santa Cruz 2026 fue cancelado ante la baja venta de entradas. (Cortesía/La Nación)

Esta situación, indicaron, hace imposible cubrir los costos mínimos necesarios para una producción de esta magnitud.

Para este espectáculo estaban confirmados reconocidos artistas del género regional mexicano y popular, entre ellos La Arrolladora Banda El Limón, Edén Muñoz, Jessi Uribe y Luis Alfonso, lo que había generado altas expectativas entre los asistentes a las tradicionales fiestas guanacastecas.

“La decisión no ha sido sencilla y se tomó luego de un análisis exhaustivo de las condiciones actuales, priorizando la seguridad, la sostenibilidad financiera y la calidad del evento, así como el respeto hacia los asistentes, artistas, proveedores y aliados comerciales”, señaló la empresa.

Salmerón Producciones también aclaró que todos los permisos, impuestos y compromisos contractuales con los artistas ya habían sido tramitados y cancelados.

Además, se comunicó que dicho concierto denominado Festival de Música Regional será reprogramado en San José, en cuya nueva fecha y sede se darán a conocer próximamente.

Las Fiestas Típicas de Santa Cruz serán del 14 al 18 de enero de 2026. (Alonso Tenorio)

En cuanto a las personas que adquirieron entradas, la productora indicó que los reembolsos se realizarán de forma automática, sin necesidad de efectuar ningún trámite adicional. Los montos se reflejarán en el método de pago original, dentro de los plazos habituales establecidos por la plataforma Tickz, responsable exclusiva del proceso de devolución.