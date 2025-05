¿Cancelaron el concierto de Vybz Kartel en Costa Rica? Esto respondió la productora

Vybz Kartel se presentaría por primera vez en Costa Rica este sábado 3 de mayo. Fotografía: Archivo LT. (Instagram/Instagram)

El concierto de Vybz Kartel, programado para este sábado 3 de mayo en el Estadio Nacional, estaría a punto de ser cancelado; sin embargo, la productora del show llama a la calma.

LEA MÁS: Locura por Vybz Kartel llevó a sus fans a hacer algo impresionante

Fue el propio jamaiquino, considerado el rey del dancehall, quien alertó que su espectáculo en el país no se realizaría debido a que está retenido por oficiales de Migración y Extranjería en el aeropuerto Juan Santamaría.

“Costa Rica, me voy, disculpas. La promotora no consiguió el permiso, entonces me voy”, dijo el cantante en un video que compartió en Instagram.

Tras eso, la productora Plus Entertainment, encargada del concierto, corrió a publicar un video en redes en el que piden a la gente esperar nuevas noticias pues están gestionando el ingreso al país de Kartel.

Vybz Kartel está retenido en la oficina de Migración del Juan Santamaría. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

LEA MÁS: Vybz Kartel se alista para concierto en el país y estos son los precios de las entradas

Al parecer, el cantante no tiene todos los requisitos migratorios para entrar al país, por lo que está retenido en la terminal aérea, según fotos que llegaron a la redacción de La Teja.

“En relación al concierto, estamos tramitando el ingreso al país del artista. Por favor, les pedimos que guarden la calma, todavía estamos en un procedimiento legal con el cual le vamos a garantizar el concierto, mientras logremos cumplir con los requerimientos que está pidiendo la Policía Migratoria, va a poder ser realizado”, dijo la producción en un video que compartió en redes.

Esto dice productora sobre concierto de Vybz Kartel

Los encargados del concierto pidieron a la gente no deshacerse de las entradas sino más bien estar al tanto de las redes para nuevas informaciones.

LEA MÁS: Vybz Kartel se libró de una cadena perpetua y ahora realizará concierto en Costa Rica