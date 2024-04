Canción de Elena Correa: Una joven modificó la pieza de la modelo y el resultado final sorprendió

Lucía la saxofonista le metió sabor a la canción de Elena Correa.

Una joven, que se llama Lucía Saxofonista en TikTok, dejó bastante sorprendidos a los seguidores de la cantante nacional Elena Correa, al hacerle una modificación a su nueva canción “De cero”.

Lucía aprovechó que la pieza ha dado de qué hablar y que en los últimos días, desde que se lanzó, se ha vuelto viral, para hacer una modificación donde su saxofón es el protagonista.

“Con respeto a Elena Correa, obviamente. Yo solo me monté en el minuto de fama con la canción”, escribió al pie del clip que tiene como loco a más de uno por lo bien que suena.

@lucia.sax Replying to @Chaspulio2801 Con respeto a Elena Correa obviamente jaja! Yo solo me monto en el minuto de fama con la cancion 😂 ♬ original sound - Lucía Saxofonista🎷

La pieza se oye tan bien que, quién quita un quite, ambas se manden a cantarla al ritmo del saxofón. De hecho, varios de sus seguidores, al ver la modificación, no dudaron en comentar: “Corrigió lo inmejorable”, “Se escucha mejor que la original”, “Así sí me gusta, instrumental”, “Siento que ya no me gusta la canción original”.