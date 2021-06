Aparte de ese buen corazón, a Gaby le viven piropeando las caderas, porque le dicen que cuesta ver a una mujer flaca con anchas caderas. “Si me preguntan cuál es el secreto, no lo sé. Es algo genético, porque no hago ejercicio. Mi mamá tiene un cuerpo muy lindo y mi otra hermana es muy bonita. Y mis dos hermanos son guapísimos., altos, acuerpados. Es de genética”, dijo la guapa.