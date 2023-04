Cañero asegura que estuvo a punto de morir ahogado en su casa

Cañero está a punto de cumplir 70 años y se llevó el susto de su vida. (Melissa Fernández)

El experto en toros Jorge Arturo González Quesada, mejor conocido como Cañero, se pegó el susto de su vida, la madrugada de este martes.

El también locutor, de 70 años, asegura que la cosa fue tan grave que incluso se hincó a pedirle perdón a Dios por sus pecados, pues llegó a pensar que se iba a morir debido a que se le taparon las fosas nasales y no podía respirar.

Esto le ocurrió en su casa ,mientras dormía, por lo que no tuvo chance de pedir auxilio.

LEA MÁS: Cañero se deshizo en halagos para Ginnés Rodríguez y le envió un bello mensaje

“Yo juraba que lo que tenía era un ataque cardíaco. Recé un padre nuestro a la una de la mañana y le dije al señor que si me tenía que ir, que me perdonara antes todos mis pecados, yo creí que me daba un ataque cardíaco, se me trancaron las fosas nasales y las glándulas y no podía respirar, yo ya estaba listo para jalar”, comentó a La Teja.

Cuenta que en medio de su desesperación, se echó agua caliente en la ducha y se acostó a dormir con la idea de que no despertaría.

Cañero fue visto por un doctor que es amigo, quien le dijo que lo que le pasó fue un síntoma de pulmonía fulminante, algo que comparó con lo que le pasó a Julián Figueroa.

El guanacasteco aseguró que esto le dio debido a que el fin de semana se venteó de más en un redondel en Guatuso y que lo mantuvo afectado hasta que el martes en la madrugada le dio el patatús.