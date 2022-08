Cañero paralizó a toda una ciudad en Estados Unidos

Los ticos de Nueva Jersey llegaron muy bien identificados. Cortesía. Blanca Madrigal.

Más de 3.000 ticos llegaron este domingo a un lugar conocido como La Finca, en la comunidad de Whitehouse, en Nueva Jersey, para disfrutar del evento llamado Zapote USA, en donde la sensación fue el comentarista de toros deRepretel Jorge Arturo González, mejor conocido como Cañero.

El guanacasteco fue el invitado de lujo de la fiesta que armaron los costarricenses que viven en suelo gringo, allí tuvo la oportunidad, además de narrar las corridas, de compartir, vacilar y darse cuenta del gran cariño que le tienen los ticos en la “octava provincia”.

Blanca Madrigal, quien es corresponsal de Repretel en Estados Unidos y una de las organizadoras del evento, contó que esta es la primera vez que llega tantísima gente a la actividad y que sin duda el pegue fue por Cañero. Ella quedó con la boca abierta al ver lo que genera el personaje entre los compatriotas.

“La verdad es que la gente estaba enloquecida con el Cañero, el fenómeno en Estados Unidos fue increíble, la gente lo quiere, él les recordó sus raíces, aquellos tiempos en que podían ir a disfrutar de las fiestas de fin de año. Llegaron personas de Pennsilvania, Connecticut, Nueva York y Nueva Jersey”, aseguró.

Blanca Madrigal y Cañero hicieron una buena yunta. Cortesía Blanca Madrigal.

“Tuvo una respuesta nunca antes vista, llegaron tres mil costarricenses y lamentablemente hubo un montón más que quedaron afuera porque llegó un momento en que no se podía dejar entrar a más gente. Teníamos cierta capacidad pero se agotó, incluso algunas personas se intentaron meter a pesar de que había seguridad privada y estaba la Policía, que llegó a preguntar porque no podía creer que un personaje costarricense pudiera paralizar toda una ciudad, no quedó ni comida ni bebidas en todo el lugar”, señaló Blanca.

Más de 3000 personas llegaron al Zapote USA. Blanca Madrigal.

En la actividad se vendieron comidas típicas como elotes, tortillas con queso, chicharrones, así como birritas nacionales y todo lo que caracteriza a las fiestas de los costarricenses.