Cañero sobre su candidatura a diputado: “Hasta hoy estoy ganando, eso se va a ratificar en las urnas”

Cañero dice que ha ido casa por casa pidiendo votos. Foto: John Duran (JOHN DURAN)

Jorge Arturo González Quesada, mejor conocido como Cañero, firma donde sea que será diputado de la provincia de Guanacaste por el Partido Republicano Social Cristiano (PRSC).

Esa confianza se la da el baño de pueblo que, según él, se ha dado durante toda su vida y que le ha permitido saberse al dedillo las necesidades de su gente.

Cañero vive en Palmares de Alajuela desde hace varios años, pero nació en Ojochal de Sardinal, en Cañas, lugar donde votará bien tempranito el 6 de febrero.

- ¿Cómo se siente a una semanas de las elecciones?

Me siento muy bien, el apoyo de la gente ha traspasado las expectativas, ha sido increíble y al momento de esta entrevista estoy ganando.

- ¿Siente realmente que está ganando o es solo un comentario político?

No es político, es estilo Cañero, estoy ganando. Claro, en la política se ven tantas cosas... Hasta hoy estoy ganando, pero eso se va a ratificar en las urnas. Soy el único que va casa por casa pidiendo a la gente que vaya a votar.

- Cuéntenos, ¿cómo ha sido esa campaña porque usted hace mucho que vive en Palmares?

Yo me pasé a vivir al lugar donde nací, a Ojochal de Sardinal, en Cañas, traspasé mi voto para ese lugar, ahí tengo una casa de alquiler y las primeras giras las hice en autobús, pasaba tomándome fotos con todos los pasajeros, incluido el chófer.

Ya ando carro porque el doctor Rafael Ángel Calderón me dio uno que pertenece a un rent a car.

- Cuándo a la gente le hablan de política, suele ser muy quitada, ¿se ha topado usted con eso?

Ni una sola reacción negativa, les hablo con la verdad. A nosotros nos faltó tiempo para llegarle a todo el electorado ya que iniciamos la campaña tarde, en noviembre. Ha sido duro porque mientras unos gastan a manos llenas la plata del pueblo, yo en cambio en toda la semana gastaba 150 mil colones, porque tenía que pagar gasolina, comida y habitaciones, no queda para mucho, así es la realidad y hablo con la verdad.

El experto taurino defenderá a capa y espada las tradiciones guanacastecas. Cortesía.

- Pero dice que está ganando, ¿entonces para qué le faltó tiempo?

Porque hubiésemos sentado un precedente en el estilo y la forma de hacer política en este país, se van a llevar una sorpresa. Nosotros fuimos el único equipo que ha presentado proyectos reales para favorecer a la provincia número cinco, algunos empezaron a hablar de energías limpias y el problema fronterizo hasta que nosotros empezamos a hacerlo, porque la mayoría solo quieren ser diputados porque la familia ya fue y ellos también quieren, usted nunca los ha visto en una corrida y jamás hablan de las tradiciones de este país.

- ¿Cuáles son las tres principales razones por las que usted quiere ser diputado?

Guanacaste le da el 28 por ciento del producto interno bruto a este país, la provincia recibió a más de 1,3 millones de turistas en el 2021, producimos el 45 por ciento de la energía eléctrica de este país y, ¿qué recibe?

Entonces mis razones son: que no se toquen las tradiciones, que se le devuelva a la provincia lo que se merece y la emigración se va a detener porque es la provincia de la que más gente se va, porque en el 86 Óscar Arias eliminó la agricultura, excepto la sandía, la caña, el melón y el mango porque son de él.

Conmigo Guanacaste no va a cumplir años cada 25 de julio, nos vamos a hacer sentir y hacer que se hable de la provincia los 365 días del año.

- ¿Cuál es lugar más bonito de Guanacaste?

Todo, yo ahorita estoy dando un recorrido que se llama el Tour de la Anexión, pero si usted se para en el mirador de La Cruz es una maravilla que solo pinta la naturaleza, lo mismo en el Porvenir de Nandayure, todas las playas son una belleza, los ríos, la cordillera volcánica, una corrida de toros en Guanacaste es otra cosa, nosotros somos una raza distinta y pacífica y mucha gente no lo acepta.

- Cuando se mete una figura pública a la política lo primero que se le achaca es el conocimiento, ¿qué tanto cree que conoce las necesidades reales de la provincia?

Yo he escuchado algunas respuestas de otros candidatos y yo me siento un genio a la par de ellos, son una verdadera belleza de animal. Yo conozco al pueblo, no solo de Guanacaste sino de todo el país, tengo 35 años de trabajar con el desarrollo comunal de este país, sé del problema y eso me da derecho de ir a defender al pueblo.

No tengo nada en contra de los profesionales, los respeto, pero muchos tienen que trabajar para los que tienen el poder y doblar el brazo, hace 24 años el país es gobernado por profesionales y, ¿cómo está el país?

- Pero eso no quiere decir que no se necesiten profesionales...

Se necesita libertad de pensamiento y de intereses, yo los respeto, pero han tenido que alinearse a causas, el país está en manos de 100 poderosos y todo es para ellos.

- ¿Conoce a los otros aspirantes a diputados?

Bueno, hay unos que conocen Guanacaste hasta ahora y otros que ya fueron diputados y no presentaron ni un solo proyecto para la provincia y ya ahora andan pidiendo el voto.

- ¿Cómo se imagina el 6 de febrero?

Votaré a las seis de la mañana en Sardinal de Cañas, iré por Bagaces, Libera, La Cruz, Nandayure, Hojancha y en la tarde me voy para Palmares a estar con mis hijos y saber si gané o perdí. Si gano tengo claro lo que voy a hacer a favor de Guanacaste y si no, sigo con los toros.