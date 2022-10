Cantante Amaia Montero estaría desaparecida

La cantante Amaia Montero se dio a conocer en el grupo español la Oreja de Van Gogh. Archivo

Las últimas fotografías que publicó la cantante Amaia Montero no solo levantaron sospechas de lo mal que se encuentra sino que en las últimas horas trascendió que también estaría desaparecida.

La exvocalista del grupo Oreja de Van Gogh publicó un selfie donde se le ve desmejorada, con el cabello corto y despeinado y sin una gota de maquillaje.

Los más preocupante para sus seguidores que es que también escribió “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”.

Esta fue la foto que compartió la cantante que alarmó a sus seguidores. Instagram

Medios españoles como ABC publicó que se puso en contacto con la intérprete de canciones como “Rosas”, “París” y “Cuéntame al oído”, pero que no lograron ubicarla.

Su hermana Idoia Montero, quien es además su asistente personal, se negó a dar ningún tipo de declaración acerca de la situación actual de la cantante, según publicaron.

Última publicación de Amaia Montero dispara las alarmas

Los que sí han mostrado su preocupación son algunos de los 442 mil seguidores que tiene en Instagram, quienes le han dejado mensajes de apoyo o de aliento.

Por ejemplo, una seguidora le escribió: “Hola reina, ¿cómo te sientes?”, y la respuesta de Amaia aumentó la preocupación: “Destruida”.

La cantante española, de 46 años, además encendió las alarmas cuando publicó en sus historias el número personal de su productor musical, Marcelo Vaccaro, y este dijo al diario El Mundo que él intentó ponerse en contacto con ella, pero “no conoce su paradero actual en medio de este revuelo mediático”.