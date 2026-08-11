Cantante Arlene Elizondo aclara si le copió la boda en Toledo a Shirley Álvarez y nos contó varios detalles

La cantante Arlene Elizondo se casó con el médico ortopedista Lorenzo Castaño, el 31 de julio de 2026 en Toledo, España. Cortesía (Lamiradadebuttercup/Cortesía Arlene Elizondo)

La cantante Arlene Elizondo está viviendo uno de los momentos más felices de su vida después de casarse con el médico ortopedista cubano Lorenzo Castaño, en una espectacular boda celebrada en Toledo, España.

La pareja dijo el “sí, acepto” en la Hacienda del Cardenal el 31 de julio, rodeada de familiares y amigos, quienes la acompañaron en una celebración que, según la cantante, superó por muchísimo todas sus expectativas.

Pero hubo un detalle que inevitablemente llamó la atención: la presentadora Shirley Álvarez y el chef y deportista Daniel Vargas también escogieron Toledo para casarse, en julio de 2025.

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Shirley Álvarez y Daniel Vargas se casaron el 11 de julio de 2025 en la misma iglesia de Toledo. (Instagram/Instagram)

Por eso, La Teja le preguntó directamente si había decidido casarse en ese lugar porque le había gustado la boda de la exmiss Costa Rica.

“Cero copiar”, respondió contundente la cantante, quien explicó que, más bien, Shirley terminó siendo una excelente referencia para encontrar a la persona que se encargaría de organizar su boda.

Arlene contó que desde hacía cuatro años Lorenzo le había dicho que, si algún día se casaban, quería hacerlo en España, debido a que sus cuatro abuelos eran españoles. Además, había visto en TikTok varias bodas celebradas en Toledo y quedó encantada con la idea.

La conexión con Shirley llegó cuando la presentadora publicó en sus historias de Instagram el contacto de la “wedding planner” (organizadora de bodas) que había organizado su boda.

“Cuando Shirley Álvarez subió el contacto de la wedding en sus historias, yo dije: ‘Es ella’, porque ya hay recomendación”, relató.

Así fue como Arlene contactó a Irene, la organizadora española, quien posteriormente se encargó de recomendarle proveedores y de ayudarle a coordinar diferentes aspectos de la celebración.

La pareja se pudo casar por la iglesia porque el doctor cubano es divorciado, pero se había casado por lo civil, para ella era su primera boda. (Lamiradadebuttercup/Cortesía Arlene Elizondo)

Incluso, Shirley le dio su opinión cuando ambas coincidieron en una fiesta en la que su familia contrató a la artista.

“Me dijo: ‘Fue la mejor decisión. Va a ser divino’”, recordó.

La cantante insistió en que, aunque las dos bodas se realizaron en Toledo, fueron celebraciones muy diferentes.

“Las bodas de las dos fueron muy diferentes, hermosas claro, pero diferentes, cada una con su estilo y personalidad”, afirmó.

Invitados muy especiales

Organizar una boda a miles de kilómetros de Costa Rica no fue sencillo, pero Arlene y Lorenzo tuvieron la oportunidad de viajar a España el año pasado para conocer personalmente a la organizadora, visitar la iglesia, reunirse con hoteles, escoger proveedores e incluso realizar la sesión de fotos de compromiso.

La cantante Arlene Elizondo se pagó a hacer el vestido con la diseñadora tica Johanna Marce y se llevó a su maquillista Marco Brenes a España para que la arreglara. (Lamiradadebuttercup/Cortesía Arlene Elizondo)

Finalmente, la lista de invitados quedó reducida a unas 53 personas, aunque solo 42 lograron viajar a España.

“Lorenzo me dijo: ‘Van a ser invitados que hayan sido parte del proceso desde que empezamos’. O sea, no solamente que sea gente por compromiso, sino gente que realmente nosotros sentimos amigos cercanos”, explicó. Aunque reconoció que si hubiera sido acá, a la boda hubiera invitado 200 personas.

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Entre los asistentes hubo familiares y amigos de Costa Rica, Cuba, Panamá, Nicaragua y Estados Unidos.

Lorenzo también tuvo un momento especial porque su hijo y su familia viajaron desde Estados Unidos y él pudo conocer a su nieto de un año.

“Gente que no conocía Europa pasó sus vacaciones de otro destino para ir a la boda, conocer Europa”, contó emocionada.

La pareja viajó hace un año a Toledo para empezar a organizar todo para su gran día. (Lamiradadebuttercup/Cortesía Arlene Elizondo)

Hasta una pulpería tica

Y si algo tuvo la boda de Arlene y Lorenzo, fue sabor costarricense.

La música estuvo a cargo del saxofonista Andrés “Fofo” Madrigal y del baterista Jose Pablo Campos, exintegrantes de Los Ajenos, que ahora tienen un grupo en España. También viajó Gene Chamber, su excompañero por años del grupo Expresso, y Jorge Chicas, quienes también cantaron un rato.

Pero uno de los detalles más curiosos fue que Arlene llevó una pequeña parte de Tiquicia hasta España y armó una pulpería.

“Sacamos pañuelos y monté una pulpería. Llevé cositas de acá, montaron todo un stand de pulpería y estuvo lindísimo”, contó muy feliz al recordar a los extranjeros probando los productos.

La cantante Arlene Elizondo y el médico Lorenzo Castaño tenían cuatro años de ser novios. (Lamiradadebuttercup/Cortesía Arlene Elizondo)

La celebración también incluyó una tradición española que sorprendió a sus invitados ticos: un bingo musical.

El DJ iba colocando canciones y los invitados debían identificar los temas hasta completar sus cartones y ganar un regalo.

“Eso no se acostumbra aquí. Entonces es como cuando hicimos cóctel, hicimos cena, y antes ya de dar el postre, se hizo el bingo, y la gente lo amó”, explicó.

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Después vino la gran fiesta en los jardines del hotel, con DJ, barra libre y música hasta el final.

“Yo no tengo absolutamente nada, nada, nada que envidiar de ninguna boda que he tocado cantar en toda mi vida”, aseguró.

La cantante dijo que lo vivido superó por “millones de millones” sus expectativas.

Arlene Elizondo soñaba con llevar un gran cola, al estilo español, y su papá fue quien la entregó frente al altar. (Lamiradadebuttercup/Cortesía Arlene Elizondo)

¿Y la luna de miel?

Aunque ya están oficialmente casados, Arlene y Lorenzo todavía tienen pendiente otro capítulo: su luna de miel.

Después de la boda aprovecharon para hacer un paseo familiar a Barcelona y, según explicó, la escapadita a solas será hasta el otro año.

Aparte de que hace poco se pasaron a vivir a la nueva casa de la familia Castaño Elizondo y tienen que recuperarse de tantos gastos.