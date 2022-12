Cantante Arlene Elizondo reveló un mal que la aqueja por culpa de una vecina irresponsable

Arlene Elizondo dejó atrás muchos años como cantante de grupos para enfocarse en su carrera como solista. (Agustín González Martínez)

La cantante Arlene Elizondo confesó que todavía tiene secuelas de una lesión en la cabeza que sufrió hace un tiempo.

La guapa dijo que pasó una pésima noche porque le volvieron los mareos que le dieron hace año y medio cuando se golpeó la coca y se desmayó.

Cantante Arlene Elizondo recibió dos grandes noticias luego de pasar días difíciles

“Hace como año y medio una vecina imprudente llegó a tocarme la puerta desesperada. Me desperté en carrera porque pensé que estaban matando a alguien y era una estupidez. No sé si les ha pasado que uno se levanta muy rápido y se marea, pues a mí me pasó eso y me desmayé, pegué la cabeza en el suelo. Fue caótico, me cosieron la cabeza y, a partir de ahí, se me salieron los cristales del oído que son los que dan el equilibrio.

“Pasé días vomitando, sin poder caminar, me tenían que levantar de la cama, no podía manejar. Anoche me dio lo mismo, sentí que la casa daba vueltas, no tengo equilibrio, ha sido un caos”, aseguró en sus redes sociales, quien se disculpó de una vez si la ven cantando en los próximos días sentada, pues todavía no se siente bien.