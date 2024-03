Cantante Carolina Paniagua gana importante premio en Nueva York

La cantante costarricense Carolina Paniagua ganó uno de los premios Gran Latino Plus 2024 de Nueva York.

Carolina Paniagua fue por más de 13 años una de las voces principales de la agrupación Taboga Band, pero desde julio de 2021 se fue a vivir a Estados Unidos, donde ha venido cosechando muchos éxitos como solista.

El último de ellos se lo otorgaron en los Premios Gran Latino Plus Nueva York 2024 este fin de semana, donde ganó la categoría de Latin Balada Pop con el tema “Se seca nuestro amor”, compuesto por el cantautor Luis Ángel.

La tica está que no se la cree y dijo dedicar este premio a sus padres, quienes están en el cielo, y a todos los que la han apoyado desde joven cuando empezó a soñar con ser una gran cantante.

Carolina contó desde Long Hamptons, donde vive, cuya comunidad está ubicada al este de Long Island, en el estado de Nueva York, que el tener ese galardón en sus manos le recuerda que tanta lucha y tanta perseverancia por sacar su carrera adelante, han valido la pena.

“Hay muchos sentimientos encontrados, tengo como ganas de llorar de emoción, de satisfacción, de orgullo, no sé ni cómo llamarlo. Gracias a cada una de las personas de verdad, no puedo decir por nombre en detalles, por son muchas las personas que hicieron esto posible y que sé que me han apoyado desde mucho tiempo atrás y eso para mí es muy importante”.

Carolina fue la única tica nominada en estos premios.

Ella además agradeció a su productor Luigui Flores (hijo del dueño de Taboga Band), quien ahora es quien produce sus temas en Miami y también al cantautor argentino Luis Ángel, quien es muy conocido por crear temas como: “Tu me quemas”, “Un amor que termina así” y muchas baladas más.

“Que yo tenga hoy en mis manos un premio acá en Nueva York como la mejor balada pop es gracias a esa letra, a esa composición, a esos arreglos de mi equipo de Luis Ángel, de Luigui y todos los músicos que están detrás”, mencionó.

La cantante oriunda de San Ramón dijo además que este importante premio le demuestra que sí se pueden cumplir sueños y soñar en grande.

Paniagua contó que en estos premios son nominados cantantes latinos radicados en el estado de Nueva York.