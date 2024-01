Cantante Cristian Castro le lanzó una “pedrada” a Luis Miguel

Cristian Castro le reclama a Luis Miguel. (Instagram)

Desde hace años se ha rumorado que existe una rivalidad entre Cristian Castro y Luis Miguel, porque aparentemente ambos disputaron el amor de Daisy Fuentes o bien por cuestiones profesionales.

Aunque Cristian Castro siempre ha dejado claro que siente admiración por el Sol de México, por primera vez le hizo un reclamo tras no haber sido informado de que estaría presente en su serie biográfica, donde no quedó muy bien parado.

Lo curioso es que el reclamo lo haya hecho hasta ahora, ya que la serie sobre Luis Miguel salió en el 2018 y a Castro se le menciona en la segunda temporada.

Me saca en su serie de Luismi. Saca un capítulo entero de Cristian y no es para decirme: ‘oye che, buen capítulo’ no sé ‘ahí te puse’”, advirtió Castro en el programa argentino de televisión Intrusos de América. “Me hace quedar como un envidioso. Me hace quedar re mal.

“La verdad es que me pone preocupado, porque es de preocupación, no de ponerme enojado, me preocupa porque necesita el lazo conmigo, yo lo necesito con él, porque somos colegas. Aunque yo sea menor, debemos tener fraternidad. Nos tenemos que juntar. Sobre todo por la dulzura que habita en él. Ya tiene el mundo a sus pies, ¿por qué no ser dulce con quienes lo queremos tanto?”.

Según la revista People en Español, Castro asegura que Luismi, es bastión de baladistas; por eso considera que, como en otros géneros, los cantantes deben apoyarse entre sí.

“Lo único que le aconsejo a Luis es que se acerque a los compañeros porque lo queremos, lo necesitamos. Veo en los reggaetoneros, en lo urbano, por ejemplo, que se juntan y hacen equipo.

Castro afirma que ambos deberían darse apoyo porque son colegas.

Acá está unida la cumbia con el cuarteto, con el reguetón, están unidos todos”, agregó. “Los baladistas debemos unirnos y él como capitán tendría que estar más pendiente de sus compañeros. Quiero estar con mis compañeros, la verdad es que me gustaría que hiciéramos más fuerza”, concluyó el hijo de Verónica Castro.