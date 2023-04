Cantante de Calle 8 está regalando uno de sus vestidos más preciados

Yorleny Castillo es la voz principal del grupo Calle 8. Archivo

La cantante Yorleny Castillo, del grupo Calle 8, siempre suele salir a los escenarios con trajes bastante llamativos y bonitos, llenos de lentejuelas, barbillas y ajustados al cuerpo.

Sus seguidoras la pasan piropeando por el buen gusto que tiene al vestir y por eso decidió hacer una dinámica en su cuenta de Facebook para regalar uno de sus vestidos más preciados.

La prenda está nueva y la había comprado hace un tiempo en Estados Unidos, esperando una ocasión especial para usarla. Sin embargo, pasó el tiempo y la dejó ahí guardada.

“A veces me preguntan que a dónde compro la ropa o me dicen que les gusta mucho, colegas del medio a veces me dicen que les gusta como me visto y así, entonces, decidí hacer una dinámica porque tengo varias cosilla ahí que voy a ir regalando en la página, con solo que le den ‘like’ (me gusta) a mi página quedan participando”, comentó.

Yorleny aclaró que el vestido es talla M, pero que por el tipo de tela, cede bastante y que además no le costó nada barato (aunque no quiso decir cuánto). La idea es anunciar este viernes 14 de abril a la ganadora.

Además, confesó que no se lo había puesto antes para alguno de sus eventos porque le daba pena, pues siente que le queda un poco corto y así no puede bailar tranquilamente mientras canta.

“Ese fue de los primeros ‘outfit’ (mudada) de cuando empecé a cambiar mi vestimenta, porque antes en Calle 8 me vestía más con short, con barbillas, flequitos y ese fue de los primeros vestidos que mandé a traer para cuando cambié mi imagen un poco, por eso también es muy especial para mí”, mencionó.

Calle 8 recién acaba de llegar de una de sus exitosas giras por Nicaragua, donde andaban promocionando su nuevo tema “Agüita de coco”, y según contó la cantante, por allá tienen muchos seguidores, por eso cada vez que pueden se van a visitarlos.