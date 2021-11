Cantante de Percance Esteban Ramírez vivió una pesadilla tipo “Alerta Aeropuerto”

Esteban Ramírez, del grupo Percance, dice que se sintió como los turistas que salen en la serie Alerta aeropuerto cuando los detienen y los pasan a un cuarto aparte. Archivo Esteban Ramírez, del grupo Percance, dice que se sintió como los turistas que salen en la serie Alerta aeropuerto cuando los detienen y los pasan a un cuarto aparte. Archivo (Manfred Lpópez/Cortesía)

El cantante Esteban Ramírez, del grupo Percance, ya sabe lo que sienten los pasajeros que salen en la serie de National Geographic “Alerta Aeropuerto”, cuando los pasan a un cuarto para interrogarlos antes de subirse al avión.

Resulta que el vocalista y su banda salieron rumbo a México para presentar su nueva pieza “Cantando canciones” y hacer una gira de medios, pero a Esteban lo retuvieron en el aeropuerto y por poco y no lo dejan entrar a dicho país.

En un video que compartió en sus redes contó que al llegar a Migración un guarda de seguridad “para nada buena gente” le dijo que lo acompañara a un “cuarto tenebroso” donde había varias personas de diferentes nacionalidades. Ahí le pidieron que llenara unos documentos y le quitaron sus pertenencias.

“En ese cuarto había unas 30 personas (...). El ambiente era tenso, porque había gente que parecía que tenía dos días de estar ahí y yo estaba preocupado, ¿qué va a pasar? Sin derecho a preguntar nada porque ahí todos estaban bravos”, comentó.

El artista contó que ha visitado México como en 15 ocasiones y que nunca lo habían tratado así y reconoció que en ese momento no entendía lo que estaba pasando ni por qué lo retuvieron de esa manera.

Además, aclaró que él andaba toda la documentación del hospedaje en su celular, pero que como no lo dejaron ni tocar el aparato y el oficial no lo dejó explicarle bien a qué iba se sintió muy asustado, aunque sabía que no había hecho nada malo.

Fue hasta como una hora después que llegó una oficial y le empezó a hacer preguntas que fueron aclarando la confusión. Además, la oficial resultó ser fan de la música del grupo mexicano Panteón Rococó con los que los ticos habían grabando un tema.

Resulta que el cantante presentó su pasaporte nuevo, porque el anterior estaba vencido, y cuando vieron que no tenía la visa americana no lo dejaron pasar, cosa que no se explica, pero al final lo bueno fue que lo dejaron pasar y reencontrarse con sus compañeros del grupo.

Luego del trago amargo el cantante y el resto de músicos se reunieron en horas de la noche con varios ticos que viven en México para celebrar que el próximo 4 de diciembre se presentarán en el Pepsi Center en Ciudad de México.