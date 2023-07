Cantante del Grupo Firme habló de su celebración de cumpleaños en Costa Rica y su posible retiro

Eduin Caz es el cantante principal del Grupo Firme y anunció que hará una pausa en su carrera. (MAYELA LOPEZ)

La última publicación del cantante Eduin Caz, del Grupo Firme, se ha convertido en noticia en varios medios internacionales y Costa Rica salió a relucir.

El artista cumplió 30 años este domingo; sin embargo, lo empezó a celebrar desde el sábado en el concierto que dio en el estadio Nacional, ante 30 mil personas.

Caz publicó en su cuenta de Instagram que estaba muy feliz de llegar a esa edad y que lo que más le gustó fue celebrarlo junto a un gran público, pero a la vez hizo el anuncio de su posible retiro de los escenarios.

“Qué maravilla llegar a los 30 años con un público espectacular y en otro país, Costa Rica. Les he comentado mucho en mis historias que ya mérito me les voy y no es mentira, yo siempre tuve una meta, la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida. Perdí muchas cosas que no van a volver a regresar y la verdad pongo en la balanza todo lo que he vivido y sinceramente así tenían que pasar las cosas, pero creo que ocupo regresar a pensar en mí, a sentirme bien conmigo mismo”, dice parte de la publicación, en la que además puso varias fotos del concierto con los ticos.

Caz aseguró que el grupo seguirá adelante y que no está pensando en iniciar una carrera en solitario. (MAYELA LOPEZ)

El mexicano aclaró que no será el fin de la agrupación y que tampoco se va para iniciar su carrera como solista.

“No es el fin de Grupo Firme, no me voy hacer solista, solo me estoy despidiendo porque a lo que miro solo me queda cumplir con las últimas tres fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida”, agregó.

Es decir, será cuando termine su gira por Centroamérica cuando el intérprete de “Ya superame” hará una pausa en su carrera para prestar más atención a su vida personal.

