Cantante Enrique Dodero le pega color a colegas que le deben dinero

El cantante Enrique "Kike" Dodero acusó a sus excompañeros del grupo Los Cantantes de deberle dinero. Instagram

El cantante Enrique Dodero tiró el tapón y decidió quemar en redes sociales a sus excompañeros del trío Los Cantantes porque supuestamente le deben dinero.

Este grupo lo conformaban Enrique Dodero, José Mata y Mauricio Camarillo; sin embargo, ahora estos dos últimos se presentan con Roger Morales, exparticipante de Nace una estrella.

El artista publicó en su Facebook: “A ver si me ayudan a que Los Cantantes y sus administradores José Mata y Patricia Picado Escamilla me paguen lo que me deben desde agosto”.

Varios de sus seguidores empezaron a comentar y a compartir la publicación, por lo que nos dimos a la tarea de averiguar qué es lo que pasó.

Para empezar, Dodero explicó que él decidió abandonar el grupo Los Cantantes en julio anterior porque “entre la administradora Patricia Picado Escamilla y José Mata estaban manejando varios asuntos donde no había ni la claridad ni la transparencia que debe haber entre socios”.

El cantante José Mata indicó que no podía referirse a la acusación por recomendación de los abogados. (Rafael Pacheco Granados)

Además, dice haber estado inconforme también en la parte musical y que por eso decidió hablar con ellos y salirse del grupo.

Sin embargo, tenían dos contratos pendientes para el 6 y 12 de agosto y, según explicó, le pidieron en esa misma reunión que cumpliera con ambos compromisos, lo cual hizo para no quedar mal con el cliente.

Precisamente, el pago de esos dos “chivos”, como le dicen los artistas, es el que sigue esperando.

“Estuve dando seguimiento al pago después de eso (de las presentaciones) y la respuesta era que no habían pagado, pero cuando ya cayeron los pagos (a la cuenta del grupo), el dinero de la cuenta desapareció y ahora nadie sabe dónde está y nadie responde. Creo que he sido bastante paciente, pero ya me cansé”, mencionó.

Dodero aseguró que él solo está reclamando el pago por su trabajo y que le molesta que no le den una explicación.

“Hasta donde entiendo, a Mauricio Camarillo también le están debiendo, pero bueno, cada uno decide si deja pasar estas cosas y permite que agarren al siguiente o si lo expone para que no perjudiquen a alguien más”, dijo.

Esta fue la publicación que hizo Dodero en sus redes sociales. Facebook

Nos comunicamos con el cantante Jośe Mata para conocer su opinión al respecto, pero nos indicó que por recomendación de sus abogados no podía referirse al asunto.

“Vieras que mis abogados no me permiten hablar del tema”, respondió.

Intentamos conversar con su abogada Gabriela Giralaldo, pero al momento del cierre de la nota hubo respuesta.