Cantante Fátima Pinto asegura que un artista internacional le propuso hacer un trío sexual

La cantante Fátima Pinto denunció que un artista internacional le propuso hacer un trío sexual a cambio de grabar una canción con él.

La costarricense, radicada en México, contó a través de un video de TikTok la inusual propuesta que le hicieron, sin decir el nombre del cantante.

Mencionó que le escribió al artista, porque es alguien a quien admira mucho y deseaba grabar con él, y que por eso le envió información sobre ella y su música.

“Para mi sorpresa, me respondió bastante rápido porque, como les digo, es uno de los artistas más grandes y yo sé que todos ustedes lo conocen. Yo obviamente me emocioné demasiado, pero todo se fue para la piii... (sonido) muy rápido.

“En eso me entra un mensaje de él, preguntándome si me gustaban las mujeres, me parecía una pregunta muy rara porque nunca hemos hablado así como muy al grano, y pues le dije que yo soy heterosexual, a lo que me respondió que a él le gustan las mujeres que le gustan las mujeres y a mí me pareció una conversación demasiado rara”, contó.

La cantante de temas como “Devoto”, “Que vida” y “Algo más”, agregó que ella trató de desviar el tema y volverle a hablar de su música, pero que él siguió insistiéndole con que hicieran un trío sexual.

“Le dije: ‘Buen tema para una canción’, a lo que él me respondió: ‘Sí, démosle, hagamos la canción’, entonces yo me dije: ‘Ok, al final no salió tan mal después de todo’, pero en eso me manda: ‘¿Entonces sí harías un trío conmigo y otra mujer?’, y yo me quedé impactada”, mencionó.

La artista, hija del expresidente de Alajuelense Raúl Pinto, asegura que tiene las capturas y pruebas de todo, pero que prefiere no quemar al cantante internacional porque sabe que eso se volvería viral y no quiere ganar fama por eso, sino por cumplir sus metas en la música de otra manera.

Por eso nos queda la gran duda, ¿quién será el artista?