Cantante Fátima Pinto tomó una difícil decisión que le cambiará su vida por completo

Fátima Pinto dio un gran anuncio a sus seguidores cargado de mucho sentimiento

Por Silvia Núñez
Cantante Fátima Pinto
La cantante Fátima Pinto decidió hacer una pausa en su carrera musical.

La cantante costarricense Fátima Pinto abrió su corazón y anunció que tomó la decisión de hacer una pausa en su carrera musical, una noticia que, según confesó, le ha costado mucho compartir con sus seguidores.

“Siento que he evitado mucho esta conversación”, comenzó diciendo la artista en un video, donde explicó que siente que le debía una explicación a quienes constantemente le preguntan cómo va la música, cuándo lanzará nuevas canciones o qué proyectos vienen para el próximo año.

“Siempre que me preguntan siento un hueco en el estómago y como un hueco en el corazón también, porque para mí esto es como una ruptura con mi primer amor, porque mi primer amor siempre ha sido la música”, expresó.

Fátima Pinto dio un gran anuncio a los seguidores de su música

Nuevos proyectos

Fátima explicó que actualmente está enfocada en el marketing, profesión que venía ejerciendo precisamente para poder financiar sus proyectos musicales. No obstante, reconoció que esta etapa la ha llevado a cuestionarse profundamente.

“Siento como que hay una parte de mí que está en pausa porque la música para mí siempre ha sido más que un proyecto, es mi identidad. Hoy en día no sé quién soy sin la música, no sé quién soy sin Fátima, la cantante”, confesó.

Concierto de Flor Bertotti
Fátima Pinto aseguró que esta es solo una pausa no el fin de su carrera musical. (Jorge Navarro para La Nación)

La artista aseguró que rendirse nunca fue una opción, pero que llegó el momento de detenerse para reencontrarse.

“He pasado por muchísima mierda en esta industria, muchas cosas que nunca he hablado públicamente, cosas que me destruyeron y que hicieron que la música se volviera casi un trauma”, dijo, visiblemente afectada.

Casi entre lágrimas, recordó lo que más amaba: sentarse al piano, componer y compartir sus canciones con sus amigas.

Pese al dolor que implica esta pausa, Fátima destacó que su nuevo trabajo le ha traído estabilidad y paz.

“Me hace sentir suficiente, inteligente, valorada, independiente, en control otra vez. No estoy en mi era más feliz, pero estoy en mi era más honesta”, concluyó, dejando claro que este tiempo lejos de la música también es un acto de amor propio.

La hija de Raúl Pinto agregó que no es un adiós defenitivo porque espera reencontrarse con ese amor y volver a tener las mismas ilusiones del inicio de su carrera.

