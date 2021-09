Cantante Fernanda Rodríguez sacó una nueva versión de la “Patriótica Costarricense”

Fernanda Rodríguez hizo su propia versión de la Patriótica Costarricense con un ritmo más juvenil y alegre. Cortesía Fernanda Rodríguez hizo su propia versión de la Patriótica Costarricense con un ritmo más juvenil y alegre. Cortesía

La cantante Fernanda Rodríguez siempre recuerda el mes de la patria con mucho cariño, pues nunca se le olvida que cuando estaba en la escuela le encantaba cantar la “Patriótica Costarricense” en los actos cívicos.

Después de su regreso de México, donde estuvo estudiando producción musical, a la artista se le ocurrió hacer su propia versión de esta canción, pero con un ritmo de pop-urbano, que es el género al que ahora le está apostando.

“En la escuela y el colegio era la canción que siempre escogía para cantar y desde hace años tenía ganas de sacarle mi propia versión, pero nunca había tenido el tiempo necesario y como me metí a la producción musical, eso me abrió mucho el panorama para darme cuenta del tipo de música que me gustaba”, explicó la cantante.

Fernanda se encargó de hacer la mezcla musical en su propio estudio y una vez con la melodía lista la grabó para estrenarla en la celebración de los 200 años de independencia.

Más alegre

Fernanda, quien en el 2019 participó en el programa La Voz de TV Azteca, en México, también le agregó un toque más especial a esta nueva versión, pues además de hacerla en un ritmo más alegre incluyó la voz de su hija, Samanta.

La pequeña, de 9 años, sale cantando casi al final y según Fernanda su idea es que las nuevas generaciones se encariñen de este tipo de canciones tan nuestras y que casi nunca les prestamos atención a sus letras.

“Esta es una canción que tiene un mensaje muy bonito y la versión original es como muy melancólica, entonces, yo quería hacer ese contraste de mezclar esa letra tan hermosa con un ritmo un poquito más alegre”, dijo.

Rodríguez recientemente también sacó otro tema llamado “Poco a poquito”, con el que le ha dado un giro a su carrera, pues ahora se metió de lleno a la música urbana.

