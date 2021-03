El año pasado teníamos planeado hacer tres canciones, pero no se pudo porque me recortaron el salario a la mitad. Aún así lo hicimos de manera digital y el 26 de mayo cuando se aprobó el matrimonio igualitario, creamos un video con una de mis canciones para celebrar ese hecho. Eso me despertó para hacer una serie de producciones a lo largo del año lo que me permitió recibir un reconocimiento del Ministerio de Cultura en junio, se trataba de un premio para la persona que hiciera arte durante la pandemia. El reconocimiento fue en el teatro Nacional, ahí estuve con Shirley Álvarez y fue muy importante porque me dieron apoyo económico.