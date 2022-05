Cantante Germain sacó un tema especial para bailar pegaditos

Amig@s les invito a solicitar mi nueva grabación a su emisora preferida se titula LLORA CORAZON 💔. Que la disfruten. Aquí una pequeña muestra. D.R.A. Posted by Germain Lavozdel Bolero on Tuesday, May 3, 2022

El cantante nacional Germain, La voz del bolero, volvió a tirarse al ruedo luego de más de dos años de no lanzar un tema.

El artista, que tiene una de las voces más románticas de nuestro país, sacó en los últimos días el tema Llora corazón, que es original de Julio Jaramillo, pero que el tico arregló a su estilo y le quedó bastante bonito, ideal para bailar bien pegadito con la pareja.

Germain está sonando por todo lado con su nuevo tema. Cortesía.

Germain cuenta que se le hizo eterno el tiempo que estuvo sin grabar y por eso le metió mucho cariño a este regreso.

“Son boleros de Julio Jaramillo que se llaman ‘Calla corazón y Llora Corazón’ y es totalmente cortavenas, con arreglos bastante buenos, de mucha calidad. Llevaba dos años de no lanzar un tema y la verdad me hacía falta, siento que me he vuelto más mañoso porque ya sé muy bien lo que le gusta a la gente y soy el que escojo el tema que saco, este es perfecto para que la gente lo sienta, lo disfrute y lo baile”, aseguró el artista, quien señaló que pronto lanzará el video oficial del tema.

La pieza ya está sonando en emisoras como Omega y Centro, en donde está pegadísima. También, ya se la piden en salones de baile y en fiestas privadas.

“Estoy trabajando bastante con muchas presentaciones, con la música pasa algo similar que con el fútbol, que ahora se ven más llenazos que antes porque la gente está como loca por haber podido regresar, usted ve los conciertos y en los salones están igual, se han dado cuenta de que nos extrañaron y para eso estamos nosotros, para entretenerlos con nuestro trabajo”, afirmó.

Germain comentó que si alguien lo quiere contratar, puede llamarlo al número 8995-1414.