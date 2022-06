Cantante Gimario la pegó con su música: “Quiero ser un ejemplo para los jóvenes de Limón”

Gimario está en un momento muy bueno y maduro de su carrera. Cortesía.

El cantante limonense Gimario quiere convertirse en un ejemplo para los jóvenes de su provincia y demostrar que si se esfuerzan y hacen las cosas bien van a poder cumplir sus sueños.

Gimario, de 28 años, es actualmente el artista urbano de esa zona que más suena a lo largo del país. Sea donde sea, cada una de sus presentaciones son un pegue y en las plataformas musicales como Spotify, YouTube y hasta en TikTok le va más que bien.

“Yo creo que la gente ha entendido que al artista nacional hay que apoyarlo y no solo a mí, sino a más colegas. En mi caso, siento que he llegado al oído de más gente, ya muchos saben quién es Gimario porque tal vez habían escuchado las canciones, pero no sabían quién las cantaba, ahora yo veo que los shows se están llenando mucho más que antes”, dijo.

Gimario dice que el pegue que ha tenido últimamente no se le sube a la cabeza, pues tiene muy claro de dónde viene y más bien quiere proyectar que todos pueden llegar lejos si se lo proponen y se esfuerzan.

Ahora los shows de Gimario son llenazos completos. Cortesía.

“Sé lo que me ha costado todo como para arruinarlo y ser alguien que no soy, estoy enfocado en seguir trabajando, cumpliendo mis metas y ganándome las cosas sin que me regalen nada.

“Creo que cargo con la bandera de Limón y me siento muy orgulloso de eso, mi meta siempre ha sido que la gente sepa que de ahí no solo salen cosas malas, también personas que queremos surgir y talentos. Trato de ser un ejemplo para los jóvenes, que sepan que los sueños se pueden cumplir y que no es necesario andar en malos pasos para sobresalir”, aseguró de manera muy sabia.

El caribeño lanzó hace poco el tema “Marimba”, el cual es una bonita combinación entre reguetón y música típica.

“Fue un experimento para mí, es un género que no acostumbro cantar que es el reguetón y creo que a la gente le ha gustado mucho, es una evolución para mí. Surgió un día que me estaba bañando y cuando salí la empecé a componer, quería hacer un reguetón en donde le hablaba bonito a una mujer y se lo presenté a mi equipo de trabajo, luego le agregamos detalles típicos, relacionados con la marimba”, aseguró.

Gimario está viviendo por completo de la música desde hace un tiempo por lo que es un ejemplo de que si las cosas se hacen bien, con paciencia y buena letra, se tendrán buenos resultados.