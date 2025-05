Cantante Guaynaa pasó tremenda vergüenza en un conocido restaurante de Costa Rica

Guaynna vivió un incómodo momento. / foto John Durán (JOHN DURAN)

El cantante puertorriqueño Guaynaa se convirtió en el protagonista de un momento incómodo durante su visita a un McDonald’s en Costa Rica. Todo ocurrió cuando el intérprete de éxitos como Rebota y Chica Ideal intentó entablar conversación con una empleada del reconocido restaurante de comida rápida.

LEA MÁS: Christy Marín se fue con todo en contra de Lele Pons y Guaynaa por riesgosa revelación de sexo del bebé

“Ahora mismo en Costa Rica, estaba en un McDonald’s y viene la muchacha y me dice: ‘mira que están allá atrás en la cocina locos, por tirarse una foto contigo’ y yo le respondí: ‘Ay, niña, gracias, yo acabo de ordenar, tú tranquila, que yo estoy aquí esperando la comida, cuando ustedes quieran lo que quieran fotos, videos’ “, dijo el artista en una entrevista que le hicieron en CaracolTV.

LEA MÁS: Revelación de sexo del bebé de Guaynaa y Lele Pons casi termina en tragedia

El reguetonero confesó que la empleada de comidas rápidas le dijo que ella había sido la primera que lo había identificado para que se tomara la foto con ella primero.

“Ella me tiró una flor y yo le tenía que tirar otra flor para atrás. Y yo le dije: ‘¿De verdad?, gracias, mi vida, ¿sabes qué? Te tenía que decir algo: ‘la maternidad te queda hermosa’ “, dijo con voz apenada, mientras contaba que la colaboradora le respondió que no estaba embarazada.

LEA MÁS: Guaynaa y Lele Pons dieron una inesperada noticia sobre su relación

“Mier&$¡# cabrón, yo no sabía dónde meter la cabeza. Y dije ojalá que ese sándwich salga volando, porque no quiero estar aquí más de 10 segundos”, detalló.

El presentador que lo entrevistó le dijo que había pasado un momento incómodo e incoherente.

Guaynaa lo contó todo en una entrevista. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce Robles.)

“La tipa se encabronó, no quería que yo le hablara y con toda la razón. Yo sí creo que ella estaba pasando por alguna condición de salud, que estaba como empanzada, no sé si era un proceso quirúrgico o qué era lo que tenía, pero realmente a simple vista parecía, yo de presentado me pasan esas cosas ¿quién carajos me manda? pero bueno, fue por tratar de hacerle un cumplido”, agregó.

Guaynna contó del momento./ foto John Durán (JOHN DURAN)

El conocido artista también agregó que, seguramente, si hubiese sido mujer el momento hubiera terminado terrible.

“Un proceso quirúrgico y uno con colitis”, “Me ves y decís son cinco bebés”, “Gracias a ese día me metí al gimnasio”, “Eso fue un trágame tierra”, son parte de los comentarios que dejaron algunos internautas en el video.