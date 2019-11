View this post on Instagram

No sé por donde empezar a describir nuestra conexión. Eres la luz de esa luna, la sal del mar que estamos pisando en la foto y el azul del cielo. Gracias por enseñarme que la vida tiene sentido cuando no lo parece, gracias por aparecer aquel día cuando estaba hecho una mierda y sin ganas de seguir. Porque tú sí me conoces, tú sí te ríes de mis chorradas y me entiendes y te hago bailar y bailas 🤣 te quiero y sé que nos quedan muchos universos que mirar y lunas y mares que pisar. Ahora mi barco lleva tu nombre y quiero navegar hasta que los remos se partan, entonces nos dejaremos llevar, porque juntos, todo lo que venga será increíble. Y si ahora me deja de seguir gente por esto, adelante. El amor no se debe callar, el amor es para vivirlo y ser libres con él.