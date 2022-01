Cantante Iván Bolaños se casará con su colega Milena Rojas

Iván Bolaños dice haber encontrado el amor verdadero en Milena Rojas. Cortesía

El cantante Iván Bolaños afirma que vive una de las mejores etapas de su vida y reconoce que su felicidad no tiene nada que ver con el aplauso del público.

Hace ocho meses Cupido lo flechó directo al corazón, por lo que asegura que está junto a la mujer que tanto había anhelado, tanto así que cree que fue un ángel que le cayó del cielo.

Tan enamorado está Iván, que en Navidad decidió sorprender a su pareja con el anillo de compromiso y ella aceptó, así que pronto habrá boda.

El famoso “Duende” se casará con la cantante Milena Rojas, quien también es solista, pero en ocasiones hace parte del grupo Tekila Band y también pertenece a la agrupación Las Melódicas.

Ambos se conocen desde hace más de 20 años por medio de la música y en más de una ocasión compartieron tarima en un evento, pero no fue hasta el año pasado que se miraron con ojos de amor.



— "Ella me tiene completamente enamorado y eso me gusta", Iván Bolaños

Iván asegura que desde hace mucho tiempo le pedía Dios que le pusiera en el camino a una mujer como Milena, así de hermosa y chineadora, para ser feliz y sentirse tranquilo.

“Mile es una bendición completa para mí, yo la quería, la ansiaba con todas mis fuerzas (una mujer como ella), pero no me imaginé que me fuera a llegar y ya ve, aquí estamos muy felices de estar juntos. Ella es una mujer maravillosa”, dijo el intérprete de “Me has echado al olvido”.

Paz y tranquilidad

A mediados del 2021 un amigo que tienen en común los invitó por separado a su casa para una celebración, donde luego de conversar un largo rato entre ambos, se dieron cuenta que tenían muchas cosas en común, sin olvidar la pasión por el canto.

Según contó Milena, el flechazo fue tan seguro que a los cuatro meses decidieron juntarse.

“Comenzamos a salir, a conocernos un poquito más, ya después me pidió que fuera su novia, porque él es muy romántico, y poco a poco las cosas se fueron dando”, mencionó.

Mile confesó que quizá en el pasado existió cierta atracción entre ambos, pero nunca ocurrió nada, pues cada quien tenía su pareja y tampoco se dijeron nada.

Ahora que ambos están divorciados y que se sienten más maduros y claros con lo que quieren, decidieron darse la oportunidad de estar juntos confiados en que será para siempre.

“Estamos tan llenos de paz, de tranquilidad, de tantas cosas lindas que queremos estar siempre juntos, así que para qué vivir tan lejos”, dijo la cantante.

Más tranquilo

Como ambos se desenvuelven en el ambiente musical dicen comprenderse aún más en ese sentido, pues no hay celos de por medio y entienden el hecho que alguno se tengan que ausentar por las noches para ir a un evento.

Años atrás, el “Duende” tenía fama de ser un coqueto con las mujeres y tener sus vicios, pero ahora dice que dejó todo eso atrás y está concentrado en fortalecer su nueva vida, su pareja y el trabajo.

“Iván tiene mucho tiempo de estar muy tranquilo, de cero cosas con las cosillas que andaba haciendo antes (vicios y mujeres). Él tiene su trabajito estable y ahorita tiene muy claro todo lo que desea, sus metas, es una persona muy responsable. Tal vez lo que vivió en su momento le dejó muchas enseñanzas y ahora sabe lo que realmente quiere para su vida”, dijo su prometida.

El excantante de orquestas como Los Brillanticos y La Solución tiene cinco meses de trabajar en el área de mantenimiento de vías de la Municipalidad de Goicoechea, donde se siente muy feliz.

Milena por su parte, trabaja también en un sindicado del Poder Judicial por lo que ambos tienen su otro trabajito formal.



— "Ahora tengo la bendición que puedo ser yo y tengo una mujer espectacular, maravillosa y hermosa", Iván Bolaños

Caída del cielo

La noche del 24 de diciembre como regalo de Navidad Iván le pidió matrimonio a su amada frente a su familia, pero antes le tenía otra sorpresa especial.

Como es típico en él se soltó a cantar frente a todos, el tema “Tu me caíste del cielo”, de dúo Río Roma, y después se hincó para entregarle el anillo de compromiso.

Iván dice que desde que escuchó esta canción supo que era para Milena y esperó el momento adecuado para dedicársela.

“La canción dice todo lo que ella es por eso se la dediqué. Yo me siento muy a gusto con ella y muy feliz a su lado, porque siempre busqué pareja y quería sentirme bien y por estar buscando no salían las cosas como tienen que ser y yo le dije a Dios ‘ya no busco más’ y ella llegó como caída del cielo”, dijo el cantante.

La pareja aún no ha definido la fecha exacta de la boda, pero ya empezaron a organizarse con algunos detalles como los anillos de matrimonio que ya los compraron.

“Ya estamos planeando todo lo del vestido, el traje de Iván, el traje de mi hija también (tiene una niña de 11 años) que va entregar los anillos, la cena, ahí estamos con todo eso”, dijo la artista muy ilusionada.