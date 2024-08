Cantante Karina Severino está que no se la cree porque estará en el mismo escenario que Yuri

Karina Severino hace muchas presentaciones de música plancha por eso le encantan mucho los temas de Yuri. Cortesía

La cantante nacional Karina Severino será la encargada de abrir el concierto que ofrecerán Alexander Acha y Yuri, el próximo sábado 10 de agosto en Parque Viva.

La artista tica está que no se la cree que pisará el mismo escenario de una de sus cantantes favoritas, y a la que más homenajes le ha hecho en su carrera y conciertos de música plancha.

Hace tan solo unas semanas atrás ella también abrió el concierto de Yuridia, siendo un éxito total porque el público la aplaudió de principio a fin.

Para este evento su mayor deseo es complacer al público y, por eso, basará su repertorio en temas que les solicitaron sus seguidores que estarán esa noche.

“A los que abrimos no nos dan mucho chance, yo quisiera hacerlo con músicos en vivo y todo como siempre hago mis conciertos, pero no hay tiempo. Yo tengo solo media hora y en ese tiempo los voy a complacer, yo puse en mis redes sociales una encuesta para que la gente decida qué quieren escuchar ese día, pero obviamente siento que no puede faltar un tema de Pandora, de Selena, no puede faltar algo de Yuridia, porque no”, mencionó.

Kari mencionó que Yuri es una referente para ella y a la que respeta mucho por su gran carrera y que a Alexander Acha lo admira mucho por haberse consagrado como artista con sus propios temas.

La nacional estará saliendo al escenario a eso de las 5 p.m. porque a las 6 p.m. saldrá Acha para cerrar a las 8 p.m. con la “Güera”, por eso invitó a la gente a que se llegue temprano para que también disfruten de su show.