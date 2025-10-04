Cantante Kavvo confiesa que está dejando un vicio que lo tenía atrapado

Kavvo abrió su corazón para hablar de un tema muy personal. (David Chacón/David Chacón)

Una confesión muy personal que lo tiene celebrando junto a su familia, fue la que hizo en las últimas horas el cantante costarricense Kavvo.

LEA MÁS: Familia dice que Kavvo habría embarazado a joven y jaló, pero el cantante se defiende

A través de un video en TikTok, el artista, cuyo nombre de pila es Sandro Herrera, contó que cumplió dos meses y medio desde que dejó de fumar marihuana.

“No sé si el fin sea ayudar, sino comentar mi experiencia y lo que he estado pasando. Llevo dos meses y medio limpio, sin ‘marifufo’, no he estado fumando”, dijo Herrera al inicio de su sincero video.

Contó que el proceso para dejar ese vicio fue muy natural. “Cuando me di cuenta llevaba dos días sin fumar y ni siquiera me había dado cuenta y dejé de hacerlo desde ahí”, expresó.

Kavvo mencionó que desde entonces se siente con mucha más energía, creatividad y hasta concilia mejor el sueño.

“Me siento más activo, más creativo, recuerdo un montón de cosas. El sueño lo recuperé un montón, ahora sé que sueño, puedo soñar, es chiva poder ir a dormir y soñar y estar en otro estado de conciencia y recordarlo. Ya no me siento inútil, vago”, afirmó.

Kavvo se sincera con su público

LEA MÁS: Kavvo reaccionó de esta manera a las acusaciones de que habría embarazado a joven guanacasteca

También dijo que se siente con más ganas de estar en el estudio de grabación y de hacer música. “Salen más ideas y quería comentarles eso. Hoy en día lo que más me ha motivado es ver a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos felices y me siento bien conmigo”, agregó.

Kavvo no habló en contra de fumar marihuana, sino de su experiencia al dejar el vicio y dijo que si las personas que la consumen se sienten bien haciéndolo “todo bien, solamente que si lo dejara vería un montón de cambios”.