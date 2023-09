Cantante Luis Ángel, creador de “Lluvia”, nos contó la historia detrás de este exitazo musical

El cantante argentino Luis Ángel se presentará por primera vez en Costa Rica. Cortesía.

“Lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Que poco a poco fueron enfriando mi alma, mi cuerpo y mi ser”. Quizá usted reconozca la letra de esta canción y la relacione con el cantante salsero Eddie Santiago, ¿cierto?.

Sin embargo, este tema es original del cantautor argentino Luis Ángel, quien está de visita en el país, porque este fin de semana dará varios conciertos donde presentará todas sus canciones que, en su mayoría, han sido grabadas por otros reconocidos artistas y han pegado a nivel mundial.

“Tú me quemas” de Eddie Santiago, “¿Por qué te tengo que olvidar” de José Feliciano, “No hieras mi vida”, de Jerry Rivera, son solo algunas de las piezas que este argentino ha escrito y que fueron todo un éxito en voces de otro cantante.

Luis Ángel se presentará este viernes 1° de setiembre en Pepper Club, en Zapote (7 p.m.), el sábado 2 de setiembre en Campo Lago, en Lindora (7 p.m.) y el domingo 3 de setiembre en hotel Cascada de Fuego, en San Carlos (6 p.m.).

Esta es la primera vez que el argentino nos visita y nos contó que se siente muy feliz que, luego de 43 años de carrera, los ticos puedan escucharlo cantar en vivo todas sus canciones.

“De Costa Rica conozco que es uno de los países más lindos de toda América, donde la calidad de vida es la mejor de toda América, que tienen unos paisajes infernalmente bellos y donde la gente es muy cálida, muy linda, acá no hay agresividad, estoy asombrado, la gente conduce normal y te atiende de maravilla y espero conocer un poquito más”, dijo al iniciar la entrevista.

Yo escribo una canción y no sé si va a llegar a ser un éxito, las compañías la pasan a los medios de difusión, pero quien tiene la última palabra es el público”. — Luis Ángel

Historias propias

Luis Ángel contó que todas sus canciones las grabó primero en balada a inicios de los ochentas y que, por ejemplo en el caso de Eddie Santiago, solo él le ha grabado más de 35 canciones suyas al ritmo de salsa.

“Lluvia” es la canción más vendida en toda la historia de la salsa y componerla le llevó cuatro años, por eso considera que es uno de sus temas más emblemáticos.

“Hay otra gente que me ha grabado que no canta salsa como José Feliciano que ganó el Grammy por la canción ‘¿Por qué te tengo que olvidar?’, en el año 1991, esa canción yo la escribí. También ‘Mi vida eres tú', ‘Lo que son las cosas’; Ednita Nazario me ha grabado ‘Tú sabes bien’, que sé que aquí funcionó mucho. Realmente estoy feliz con todos los intérpretes que me han grabado, que son muchos, desde el señor Paul Anka, Big Boy, Pedro Vargas, Olga Tañón y siguen grabando y para mi es un honor”, comentó.

El cantante argentino tiene más de 40 años de trayectoria y ciento de canciones. Cortesía

La gran mayoría de sus composiciones las ha escrito en la intimidad de su casa, pues asegura que le cuesta mucho escribir cuando está viajando y que en su mayoría son vivencias propias como “Lluvia” que hace referencia a un romance que tuvo que no funcionó porque sus besos eran muy fríos.

“‘Lluvia’ tardé cuatro años en terminarla, fue la canción que más tiempo tardé en escribir porque no encontraba la parte alta que dice: ‘ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar’, esa parte no la encontraba. Yo decía: ‘esta canción no puede determinar en lluvia tus besos fríos como la lluvia y ya está', no le faltaba algo y estaba viviendo en Madrid (España) y una mañana desperté temprano y agarré la guitarra y salió esa parte y dije: ‘ahora sí está terminada’ y ahí la grabé. Hasta que una canción no me eriza a mí, no me para los pelitos, no la paso a otra gente ni la grabo yo, tiene que seducirme, emocionarme mucho y sacarme lágrimas”, explicó.

“Mis canciones son historias que yo he vivido, me siento y dejo que mi corazón hable, musicalizo y cuento mis historias”. — Luis Ángel

El cantante argentino además nos adelantó que le está produciendo una canción a Eddie Santiago al ritmo regional mexicano y que él sacará el otro mes un nuevo disco.